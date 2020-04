Outside your box “Extra” – Episodio 5 – Come organizzare lo smartworking

Online il quinto episodio di “Outside your box” di Livecode Full Media Agency, l’agenzia di comunicazione del gruppo Livenet, editore della nostra testata.

Oggi parleremo dello smartworking e di come coniugarlo efficacemente con il resto della nostra vita.

Riusciamo a limitare le distrazioni lavorando da casa?

Abbiamo accesso dalla nostra abitazione a tutte le informazioni indispensabili per ciò che facciamo e che sicuramente avremmo a portata di mano in azienda?

Come possiamo mantenere il nostro standard qualitativo e produttivo da casa?

Nel video diamo alcuni suggerimenti.

Buona visione!

Per chi volesse acquistare il libro che abbiamo consigliato nel video, ecco il link del volume “Il condominio” di J.G.Ballard: https://amzn.to/34ipW0G

Vi ricordo anche che fino al 30 aprile il nostro magazine Live Performing & Arts è scaricabile gratuitamente dal sito www.musicaeculturamagazine.it utilizzando il coupon IORESTOACASA.

In questo format – con dei brevi video – vi porteremo all’interno della nostra agenzia per raccontarvi il nostro lavoro, per farvi conoscere nel dettaglio come elaboriamo le strategie per i nostri committenti… in poche parole, come funziona un’agenzia di comunicazione digitale!