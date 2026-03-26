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SABATO 28 MARZO 2026 SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR ARRIVA LA DANZA DI FUNA CON “HANDLE WITH CARE”

Un’esperienza tra le ombre dell’animo umano e i bagliori della rivelazione per RI-pensare la collettività come unica via percorribile verso un’armonia universale

by Comunicato Stampa
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Torna la danza sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, con lo spettacolo “Handle with care” di Funa – Danza verticale, in scena sabato 28 marzo alle ore 21.00. La regia è delle stesse interpreti e performer: Maria Anzivino, Ginevra Cecere, Viola Russo.

Nel caos di una realtà frammentaria, priva di logica temporale e consequenziale, tre corpi femminili emergono e scompaiono, trasformandosi e confondendosi continuamente tra loro. Sono corpi animaleschi, disturbanti e vulnerabili, calati in situazioni apparentemente normali che degenerano irreversibilmente, lasciando spazio a una sensazione di spaesamento, solitudine e grottesca instabilità. HANDLE si presenta come un archivio emotivo, un viaggio nel tempo in cui pezzi di vita si dipanano come un affresco in continua evoluzione tessendo l’intricata trama dell’esperienza umana di una donna che tenta di risolversi attraverso la ricostruzione di un passato che riaffiora e si dissolve incessantemente.

La dimensione onirica e surreale, fa sì che un sentimento di angoscia e ansia pervada ogni dettaglio, fino a cancellare qualsiasi parvenza di conforto e di umanità. La performance è una catarsi, una discesa senza fine nelle zone più oscure dell’ Essere in cui la realtà diventa indistinguibile dall’incubo e viceversa. Ombre sinistre, spazi cupi, elementi bizzarri, macabri e misteriosi sono tratti distintivi del lavoro, che accompagna lo spettatore in un viaggio sonoro e visivo, invitandolo a riflettere sulle profonde fragilità del mondo contemporaneo e a riconoscere, nella frattura, la possibilità di RI-pensare la collettività come unica via percorribile verso un’armonia universale.

CREDITI COMPLETI

Co-creazione ed interpretazione: Maria Anzivino, Ginevra Cecere, Viola Russo

Aiuto regia: Yossef Boussaada

Costumi: Esther Dianor

Paesaggio sonoro: Julia Primicile Carafa

Disegno luci: Simone Picardi

Rigger: Antonio Gebbia

Produzione: FUNA

Coproduzione: Blucinque/Nice Festival Torino

Con il sostegno di: Casa del Contemporaneo, Fondazione Cirko Vertigo, Art Garage, L’Asilo

CREDITI BREVI

Regia e performer: Maria Anzivino, Ginevra Cecere, Viola Russo

Paesaggio sonoro: Julia Primicile Carafa

Produzione: FUNA

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