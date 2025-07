Estate tra mito e memoria: tornano le serate evento al Parco Archeologico di Ercolano

Un’estate all’insegna della cultura e della suggestione notturna: dal 4 luglio al 27 settembre 2025 il Parco Archeologico di Ercolano accende le sue notti con aperture straordinarie, performance artistiche e itinerari tra mito, corpo e memoria.

Tornano i tanto attesi “Venerdì di Ercolano”, giunti all’ottava edizione e quest’anno inseriti nel programma regionale Campania by Night promosso da SCABEC. Ogni venerdì sera dal 4 luglio, il pubblico potrà esplorare liberamente il sito illuminato, accompagnato da installazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza. Il percorso, potenziato dall’app gratuita Ercolano Digitale, condurrà i visitatori tra le strade dell’antica Herculaneum seguendo un filo narrativo dedicato al rapporto tra corpo e mito.

Tra le novità del 2025, l’apertura in notturna sarà resa ancora più coinvolgente da otto postazioni sceniche con esibizioni cicliche e immersive: tra le proposte, lo spettacolo Carne e cenere della compagnia Cercamond, la danza rituale di Corpus Evocans e le installazioni sonore Radici sonore.

A settembre, riflettori puntati anche sulla quarta edizione de “Gli Ozi di Ercole” (11-13 settembre), tre serate dedicate al tema “Corpo, mitico”, con studiosi, attori e musicisti impegnati a rileggere il mondo antico con uno sguardo contemporaneo.

Gran finale il 27 settembre con le Giornate Europee del Patrimonio, che riproporranno il format dei Venerdì in una veste europea e inclusiva, con ingresso simbolico a 1 euro.

Per partecipare è consigliata la prenotazione.

I VENERDÌ DI ERCOLANO

4, 11, 18, 25 luglio – 1, 8 agosto 2025

Dalle 20:00 alle 24:00 – Ingressi: Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19

Modalità di visita

Due turni di ingresso (20:00–21:30 / 22:00–23:30) per un massimo di 1000 visitatori a serata. Visita libera lungo un percorso illuminato, con performance cicliche di 3-4 minuti in 8 postazioni.

Biglietti

Intero €10,00 | Ridotto €5,00 (18-25 anni UE e Campania Artecard)

Gratuito per minorenni, disabili e accompagnatori

www.ercolano.coopculture.it ( in corso di attivazione) o tramite call center (+39 081 0106490), www.ercolano.cultura.gov.it Acquisto online suin corso di attivazione) o tramite call center (+39 081 0106490),

GLI OZI DI ERCOLE – QUARTA EDIZIONE

11, 12, 13 settembre 2025

Dalle 20:00 alle 23:00 – Location: Antica spiaggia del Parco Archeologico

Tre serate tra mito, corpo e musica per una riflessione profonda e contemporanea sul mondo antico. Il tema 2025, “Corpo, mitico”, indaga il mito come strumento per raccontare il corpo umano in tutte le sue metamorfosi.

In programma, interventi di studiosi, letture sceniche con attori di rilievo del panorama italiano e concerti originali in sintonia con i temi della rassegna.

Biglietti

Singola serata: Intero €10,00 | Ridotto €5,00

Abbonamento alle tre serate: €15,00

Acquisto presso biglietteria del Parco o online

Posti limitati: max 200 spettatori a serata

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 27 settembre 202

Dalle 20:00 alle 23:00 – Unico turno di visita

Anche quest’anno, il Parco Archeologico aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con un evento serale che riprende il format de I Venerdì di Ercolano: visita libera tra edifici illuminati e performance artistiche in chiave europea e inclusiva.

Ingresso simbolico €1,00 | Gratuito per le categorie previste

Max 500 visitatori.

Max 500 visitatori. Acquisto online su www.ercolano.coopculture.it

INFORMAZIONI E SERVIZI

Ingressi : Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19

: Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19 Prenotazioni e info : +39 081 0106490 (lun-sab, ore 9:00-17:00)

: +39 081 0106490 (lun-sab, ore 9:00-17:00) Biglietti e abbonamenti : www.ercolano.coopculture.it

: Accessibilità : [email protected] (almeno 3 giorni prima della visita)

Consigliata calzatura comoda e repellenti per insetti

In caso di maltempo, le serate potranno essere annullate o riprogrammate

Parcheggi