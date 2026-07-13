Dopo il grande successo nel 2025 a San Giorgio a Cremano (Villa Bruno, con ospiti del calibro di Peppe Barra e Nello Salza), c’è grande attesa per la seconda edizione di “Campania Alchemica – VOX VESUVII”: il 16 luglio 2026, presso l’incantevole Tenuta Sorrentino di Boscotrecase, luogo poetico sospeso tra la maestosa vetta del Vesuvio e l’iconico golfo di Napoli con Capri a fare da regina, sarà possibile immergersi nei tesori naturali e sensoriali del nostro magico vulcano e dei territori circostanti. Ma cos’è Campania Alchemica? E’ una visione di unità regionale con l’obiettivo di rendere compatte tutte le province della nostra gloriosa regione valorizzando le tipicità, le tradizioni e le eccellenze di ogni singolo paese. Il tutto attraverso spettacoli e sapori in siti archeologici, ville antiche o strutture private, di grande rilevanza storica, culturale e di impatto economico, con lo scopo di intercettare flussi turistici in luoghi spesso tenuti fuori dai classici circuiti. Le grandi pietre filosofali sono il tempo, la musica e il gusto che si fonderanno in un “Atanòr” di bellezza pronto a “sfornare” un’armonica unione tra le varie realtà. “Campania Alchemica – VOX VESUVII” 2a edizione, avrà ancora una volta il supporto del Parco Nazionale del Vesuvio e del Comune di Boscotrecase. Il programma è vario e ricco: a partire dalle ore 17 sarà possibile (su prenotazione e per un numero limitato di persone) immergersi negli storici vigneti dell’azienda Sorrentino con racconti, approfondimenti e assaggi di vini e non solo. Dalle 19, invece, inizierà un percorso con degustazioni enogastronomiche con specialità dedicate al Vesuvio: la granita con i limoni dell’azienda agricola “Rosone” di Massimo Esposito (premio Campania Alchemica 2025); il cuoppo di fritti vesuviani preparati dal maestro Alessandro Auricchio de “I Fratelli Caponi”; le prelibatezze dell’Antico Oleificio Punzo di Pollena Trocchia (premio Campania Alchemica 2026); due primi piatti cucinati dallo chef Angelo Borrelli – Ambasciatore del gusto italiano nel mondo – con i prodotti dell’azienda agricola “Rosone”: pasta mista risottata con melanzane, timo e limone, crumble alle noci del Vesuvio e riduzione di bufa, mezzaniello ai tre pomodori del Vesuvio (datterino rosso, pomodoro del piennolo dop rosso e giallo= con colatura di provolone podolico e coulis di basilico. Infine la torta “alchemica” che chiuderà la prima parte. Il tutto innaffiato dai pregiati vini dell’azienda Sorrentino e con un sottofondo musicale a cura di Rosario De Luca. Dalle 21.30 inizierà lo spettacolo ideato dal direttore artistico Achille De Luca, da anni faro e riferimento del territorio in ambito musicale e teatrale (e non solo) con una lunghissima esperienza in management team di colossi dello spettacolo quali – tra gli altri – Fred Bongusto, Franco Califano, Antonio e Marcello e Drupi. In scena l’apprezzata band “Zero Negativo” con gli interventi dei tenori internazionali Francesco Malapena e Felice Tenneriello, accompagnati dal musicista e compositore Leo Amendola. Al termine dello show che vedrà in conduzione anche la giornalista Annalisa Rea, ci sarà il DJ set a cura di Rosario De Luca, le graffe preparate al momento da Alessandro Auricchio e i cocktail di Giacomo Prisco di “Prisco Pizza & Spirits”. Ospite d’onore Gino Rivieccio, straordinario attore e regista napoletano reduce da una stagione di grande successo tra cinema e teatro: riceverà il Premio Campania Alchemica 2026 con altri notevoli professionisti dei nostri territori che si sono distinti nelle loro attività, ovvero il dottor Rino Marasco, Anna Vitiello (ambasciatrice della gentilezza), Nazario Matachione (presidente del Savoia calcio), Massimo Corcione (giornalista) e Luigi Esposito (fondatore e direttore di El Primero Produzioni. I premi della serata saranno realizzati e gentilmente offerti dall’artista napoletano Vincenzo De Rosa, titolare del brand BONACIORTA SHOP. Le sue esclusive creazioni artigianali in terracotta, tra cui i celebri corni napoletani, rappresentano un’autentica espressione della tradizione, della cultura e dell’artigianato partenopeo. Inoltre, direttamente da “Ballando con le Stelle” di Rai 1, sarà presente all’evento anche Rossella Erra (premio Campania Alchemica 2025), altra figlia eccellente della Napoli Vesuviana (con laurea in Economia e Commercio). Attesi anche l’avvocato Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio e il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto. I testi sono di Pasquale Cirillo, l’organizzazione è a cura di Antonella Esposito con la collaborazione di Gianluca Esposito (grafica e social), Salvio Russo, Debora Visaggio e con l’egida dell’associazione culturale Magma di Giuseppe Ciniglio e Maria Riccio. La regia dell’evento è di Luca Cirillo, ideatore e fondatore di “Campania Alchemica”, che a breve approderà anche nelle altre province della Regione. Questo secondo ed imperdibile viaggio nei tesori del Vesuvio e della provincia di Napoli tra sapori autentici, musica di qualità, tradizioni e storie da conoscere, raccontare e tramandare, è già sold out. Nel corso dell’evento l’artista napoletano Laser realizzerà dal vivo, sotto gli occhi del pubblico, un dipinto ispirato alla splendida location e ai contenuti di Campania Alchemica trasformando l’atmosfera della serata in un’opera d’arte unica.

Radio Amore Campania e Metropolis sono i media partner dell’evento.