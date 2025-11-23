Piano di Sorrento, inaugurato l’anno scolastico dell’Istituto Nautico “Nino Bixio”

Un Teatro delle Rose gremito ha fatto da cornice, sabato 22 novembre, alla grande manifestazione di presentazione dell’anno scolastico 2025/ 2026 dell’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio”. Un evento che ha visto la comunità scolastica, guidata dalla Dirigente Dott.ssa Teresa Farina, incontrare le famiglie e le istituzioni per raccontare un anno di successi, progetti e sinergie con il territorio.

L’evento, aperto dall’Inno della Scuola e dai saluti istituzionali della Dirigente e delle rappresentanti del Comune di Piano di Sorrento, Dott.ssa Monica Russo e Avv. Antonella Arnese, si è trasformato in una celebrazione del talento degli studenti, veri protagonisti della giornata, che hanno illustrato brillantemente le attività svolte.

LE SINERGIE CON IL MONDO MARITTIMO Grande rilievo è stato dato ai progetti tecnici, cuore pulsante dell’istituto. Sono stati presentati i percorsi di Scienze della Navigazione e Meccanica, tra cui il “Progetto Piloti” in collaborazione con la Corporazione dei Piloti del Porto di Napoli (rappresentata dal Comandante Giacomo Scarpati) e le attività con la “Casina Capitani” di Meta di Sorrento (presente il Comandante Antonello D’Esposito). Docenti e studenti hanno illustrato i progetti “Voyage Planning”, “Operative Ship Management” e il corso di “Saldatura”, sottolineando l’importanza dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) realizzati grazie a una fitta rete di partner d’eccellenza tra cui MSC, SNAV, Fincantieri, Università Partenope e Federico II. A testimoniare la vicinanza delle istituzioni marittime, i saluti del Capitano di Corvetta Mirko Miniero e del Comandante Luigi Di Benedetto della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

ECCELLENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI – Il momento più emozionante ha riguardato i traguardi raggiunti dagli allievi. È stata celebrata la vittoria dello studente Luca Ciampa alla Gara Nazionale dei Nautici di Trapani: grazie a questo successo, il “Nino Bixio” avrà l’onore di organizzare e ospitare quest’anno a Piano di Sorrento la competizione nazionale, accogliendo le delegazioni di tutti i Nautici italiani. Spazio anche alle esperienze internazionali con i progetti Erasmus e eTwinning, che hanno portato gli studenti in Germania e prossimamente in Spagna, e al racconto dell’ex allieva Claudia Pollio, che ha condiviso la sua prestigiosa esperienza a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci nell’ambito del Progetto “Propeller”.

CULTURA, LEGALITÀ E SPORT Il Bixio si conferma una scuola attenta alla formazione globale: dai successi ai “Giochi della Matematica” con la Bocconi, ai progetti di Diritto ed Economia (Educazione Finanziaria e visite ai cantieri navali come “Apprendisti Ciceroni” FAI), fino alle attività umanistiche che hanno visto gli studenti vincere concorsi indetti dalla Guardia Costiera (con la composizione di un brano musicale) e competizioni sul tema del cyberbullismo. Non è mancato lo storico “Progetto Teatro”, attivo da trent’anni. Ampio spazio, infine, alle attività sportive legate al mare (Vela, Canoa, Sub, Assistente bagnante) e al progetto “Nautici in blu”.

La kermesse si è conclusa con la consegna delle borse di studio ai diplomati con 100/100 e il benvenuto alle matricole, ribadendo il ruolo del “Nino Bixio” – attivo dal 1770 – come avanguardia nella formazione di Ufficiali di Macchine e di Coperta e vanto della marineria italiana.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI L’Istituto invita le famiglie agli Open Day previsti per il 12 e 13 dicembre e il 23 e 24 gennaio, occasioni preziose per conoscere da vicino questa realtà d’eccellenza.