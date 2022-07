Perché i gadget aziendali sono un ottimo strumento di marketing

Sempre più aziende scelgono i gadget personalizzati per promuoversi, fidelizzare i clienti e creare una relazione più salda con i dipendenti. I gadget si rivelano un ottimo modo per creare un’immagine positiva del brand: attraverso un regalo promozionale le persone si ricordano meglio e più a lungo del nome dell’azienda, soprattutto se l’oggetto è utile e si può utilizzare nella vita di tutti i giorni. Grazie ai gadget aziendali si crea una migliore predisposizione verso l’impresa tanto da favorire possibili acquisti in futuro da coloro che hanno ricevuto il regalo personalizzato.

Quali gadget promozionali scegliere?

Si possono scegliere tanti articoli diversi da personalizzare con il proprio logo, tutto dipende dalla scelta dell’azienda, dal budget, dal target di riferimento e dal valore che si desidera comunicare.

L’ideale è trovare un oggetto che rappresenti al meglio l’impresa. Ad esempio un’azienda che realizza siti internet può regalare chiavette usb con il proprio logo, una compagnia di telefoni può regalare dei powerbank brandizzati, un’agenzia di viaggi uno zainetto personalizzato.

Alcuni regali promozionali poi vanno bene per tutti i settori, ad esempio block notes e quaderni personalizzati, le classiche penne con logo, ma anche le tazze personalizzate sono sempre più apprezzate.

Tra gli oggetti più richiesti negli ultimi anni ci sono le shopper personalizzabili con logo e le borracce da brandizzare, due articoli molto sostenibili a favore dell’ambiente e che si possono riutilizzare più volte, sicuramente da preferire agli articoli usa e getta.

Il settore dei gadget personalizzati è sempre più versatile e ben si adatta al momento che stiamo vivendo, tanto che aziende del settore come Gadget Zone hanno introdotto nuovi articoli come quelli sanitari completamente personalizzabili. Tra i gadget più richiesti troviamo i gel per igienizzare le mani e le mascherine personalizzabili con il logo aziendale.

La comunicazione aziendale passa anche attraverso i gadget personalizzati

Le aziende ormai non possono fare a meno dei gadget promozionali, in quanto si rivelano uno strumento efficace di marketing senza costi eccessivi. Quali sono i vantaggi nel realizzare i gadget personalizzati?

I gadget promozionali sono in grado di creare un rapporto unico e di valore tra l’azienda e il destinatario di riferimento (i clienti, i dipendenti, i fornitori, i collaboratori esterni). Sono uno strumento perfetto per ringraziare del tempo dedicato al lavoro svolto, per alimentare la fedeltà aziendale e per creare un’unione di squadra verso un obiettivo comune. Sono simboli efficaci e comunicano con grande impatto i valori aziendali. Ad esempio se si ha una mission sostenibile si sceglieranno gadget a zero impatto ambientale per mettere subito in rilievo questo principio. I gadget promuovono in modo semplice e diretto l’azienda attraverso un oggetto utile o di uso quotidiano. Chi riceve il regalo personalizzato avrà sempre il vostro logo in vista mentre utilizza l’oggetto brandizzato. Sono un ottimo promemoria perché ricordano al cliente quando hanno ricevuto il gadget. Regalare un gadget in occasione di un evento, una fiera o una ricorrenza speciale crea una connessione positiva con l’azienda e il suo ricordo dura nel tempo. I gadget sono economici più di quanto si pensi, quindi anche le piccole e medie imprese possono usarlo per promuoversi in modo facile e veloce grazie ai servizi on demand presenti su internet. La personalizzazione stimola la creatività e le aziende possono trovare modi sempre più originali per pubblicizzarsi. Gli articoli promozionali aiutano a raggiungere potenziali clienti e a fidelizzare quelli che già seguono i valori aziendali.