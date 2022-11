Dal 16 novembre RAP COMMUNITY EXPERIENCE

In carriera si dedica sia all’attività di Producer che di Rapper, collaborando, tra gli altri, con Speaker Cenzou, Clementino, Primo Brown, oltre che con nomi altisonanti della scena rap americana come Blaq Poet, Vast Aire, C Rayz Walz, Verbal Kent, Craig G, OGC, Chief Kamachi, Blockmccloud, Gdot & Born e tanti altri ancora.

Attivo anche a teatro con “Malessere” di Davide Iodice, rivisitazione in chiave rap dell’Amleto di Shakespeare, ritrascritto da importanti nomi della scena Rap campana come I Fuossera, Joel e Sha One, e con lo stesso Oyoshe tra gli attori in scena.