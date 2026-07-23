Nuceria emoziona ed incanta

La bellezza del cantiere di ricerca al Complesso Monumentale di Santa Maria Maggiore aperto questa mattina fino alle 12,30.

Apertura straordinaria del cantiere di ricerca al Complesso Monumentale di Santa Maria Maggiore. Una mattinata straordinaria all’ insegna della bellezza, storia ed archeologia, testimonianza di una terra rigogliosa e prospera come Nuceria Alfaterna.

Questa mattina giovedì 23 luglio 2026, dalle ore 10.00 alle 12.30, il cantiere di scavo archeologico del Complesso Monumentale e del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico, offrendo ai visitatori la possibilità di seguire da vicino le attività di ricerca e di conoscere i risultati delle indagini in corso direttamente dalla voce degli archeologi impegnati sul campo.

L’iniziativa nasce dalla sinergia istituzionale tra il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, il Comune di Nocera Superiore, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, la Congrega di Santa Caterina Vergine e Martire e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con il fondamentale supporto della Curia diocesana. Una

collaborazione virtuosa finalizzata non solo alla ricerca scientifica, ma anche alla tutela e alla condivisione del patrimonio culturale con la cittadinanza. Lo scavo è diretto dal prof. Alfredo Maria

Santoro e si svolge in regime di concessione ministeriale triennale (Ministero della Cultura DG ABAP|25/06/2025|DECRETO 1043).

Durante la mattinata, l’équipe di archeologi guidata dagli studiosi dell’Ateneo salernitano accompagnerà nei pressi del cantiere, illustrando gli obiettivi scientifici, le metodologie d’indagine e il potenziale archeologico della campagna in corso. L’appuntamento offrirà un’esperienza immersiva e formativa, capace di aprire nuove prospettive di conoscenza sulla storia dell’antica Nuceria.

Le indagini storico-archeologiche attuali fanno seguito alle attività già condotte lo scorso anno e si inseriscono in un articolato progetto per la valorizzazione del Complesso Monumentale. L’intento condiviso dagli enti promotori è quello di restituire alla comunità e ai flussi turistici uno spazio di straordinario rilievo storico, consolidando il ruolo di Nocera Superiore come polo di attrattiva per il turismo culturale.