Napoli al centro del dibattito europeo sull’anticorruzione: convegno il 29 maggio alla Città Metropolitana

Giovedì 29 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30 presso l’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, la Città Metropolitana di Napoli organizza il convegno La nuova Direttiva Europea anticorruzione dedicata a un tema cruciale per la Pubblica Amministrazione. L’evento, che vedrà la partecipazione attiva dei Responsabili Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) provenienti da diverse realtà, si propone di analizzare in profondità le novità introdotte dalla recente normativa europea, focalizzandosi sulle implicazioni pratiche e sulle sfide concrete per la sua implementazione a livello sia nazionale che locale. Invitati anche sindaci, commissari, avvocati, dirigenti e funzionari degli enti locali, revisori e componenti degli Oiv (organismi indipendenti di valutazione).

La giornata di studio si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dalla Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro.

L’introduzione al tema del convegno sarà affidata a Remo Morzenti Pellegrini, Vicepresidente della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), mentre il coordinamento e la moderazione dell’intera giornata saranno curati da Antonio Meola, Segretario Generale della Città Metropolitana di Napoli.

Il cuore del convegno sarà la presentazione dettagliata della Direttiva Europea in materia di anticorruzione, a cura dell’Europarlamentare Giuseppe Antoci, che riveste anche il ruolo di Presidente della Commissione Politica della Delegazione del Mediterraneo del Parlamento Europeo.

Seguirà il dibattito con interventi di Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Antonio Giuseppone, Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Campania, Massimo Gagliardi, Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, Michele Oricchio, Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania e Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Le conclusioni sono affidate a Michele Calleri, Presidente di Transparency International Italia, sottolineando il ruolo fondamentale della società civile nel contrasto alla corruzione e nella promozione di una cultura della trasparenza.

La partecipazione in presenza all’iniziativa darà diritto all’acquisizione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare il numero 0817949208 o scrivere a [email protected].