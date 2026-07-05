Femina di Janina Ramirez: il libro che riscrive la storia del Medioevo attraverso le donne dimenticate

Per molto tempo il Medioevo è stato raccontato quasi esclusivamente attraverso re, battaglie, cavalieri e grandi uomini di potere. Eppure, accanto a questa narrazione dominante, esiste una storia parallela fatta di donne influenti, protagoniste e spesso decisive, che sono state progressivamente cancellate dalla memoria collettiva. Femina. Storia del Medioevo attraverso le donne che sono state cancellate di Janina Ramirez nasce proprio per riportare alla luce queste figure.

Il libro propone una rilettura del Medioevo da una prospettiva diversa, mettendo al centro donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella politica, nella cultura, nella religione e nella società.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che rende quest’opera particolarmente preziosa è la sua capacità di ribaltare il punto di vista tradizionale e mostrare quanto la storia sia stata spesso raccontata in modo incompleto.

Janina Ramirez accompagna il lettore in un viaggio tra fonti storiche, testimonianze e scoperte archeologiche che contribuiscono a ricostruire una memoria dimenticata.

Il libro affronta temi universali come il potere femminile, la memoria storica, il ruolo sociale delle donne e il modo in cui la storia viene scritta e tramandata.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la sua capacità di unire rigore accademico e narrazione divulgativa, rendendo il racconto accessibile e coinvolgente.

La scrittura è fluida, moderna e appassionante, ideale per chi ama la storia ma desidera leggerla attraverso prospettive nuove e più inclusive.

Femina è una lettura consigliata a chi vuole approfondire il Medioevo, ma anche a chi è interessato alla storia delle donne e al recupero delle voci rimaste ai margini della narrazione ufficiale.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per scoprire di più sul lavoro e sulle opere di Janina Ramirez, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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