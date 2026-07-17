Alla Camera dei Deputati presentato il volume dedicato a Pietro Sessa: un omaggio alla memoria di un protagonista della diplomazia italiana.

Roma, 15 luglio 2026 .Si è svolta ieri, presso la Camera dei Deputati, la presentazione del volume dedicato a Pietro Sessa, diplomatico e protagonista della politica internazionale del Novecento, originario di Pagani. Un evento di grande spessore istituzionale e culturale che ha celebrato la memoria di una figura di assoluto rilievo, riportandone alla luce il contributo alla storia italiana e internazionale.

L’iniziativa ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo percorso di ricerca, approfondimento e ricostruzione storica, restituendo al pubblico la vicenda umana, politica e diplomatica di Pietro Sessa e riaffermando il valore della memoria quale patrimonio da custodire e tramandare alle future generazioni.

L’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’On. Pino Bicchielli, al quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per aver promosso e ospitato la manifestazione presso la Camera dei Deputati, confermando la sua costante attenzione verso la valorizzazione della cultura e delle eccellenze del territorio.

Protagonista della giornata è stato il Prof. Marco Visconti, autore del volume, il cui rigoroso lavoro di ricerca ha consentito di ricostruire con metodo scientifico e sensibilità storica la figura di Pietro Sessa, consegnando al patrimonio culturale italiano un’opera destinata a diventare un importante punto di riferimento.

Un particolare riconoscimento è stato rivolto alla Dott.ssa Carla Maria Giacobbe, ricercatrice, il cui fondamentale contributo documentale e scientifico ha rappresentato una tappa decisiva nel percorso di riscoperta della figura di Pietro Sessa, favorendo il recupero di preziose testimonianze e fonti storiche.

A moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera, che ha guidato i lavori con autorevolezza, sensibilità e competenza, offrendo al pubblico una lettura attenta del valore storico e culturale dell’opera e stimolando un confronto ricco di contenuti.

Tra le autorità presenti anche il Sindaco del Comune di Marino, Stefano Cecchi, la cui partecipazione ha conferito ulteriore prestigio all’iniziativa, testimoniando l’attenzione delle istituzioni verso la valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale nazionale.

Particolarmente emozionante è stato il collegamento in videoconferenza con i familiari giunti da Parigi , Alexandrine e Anna Marie Totomiantz e Hadrien Banon , che hanno voluto prendere parte all’evento, a testimonianza del forte legame che continua a unire la famiglia alla figura di Pietro Sessa e alla sua terra d’origine.

La significativa partecipazione del pubblico e l’elevato livello degli interventi hanno confermato il valore dell’iniziativa, che ha saputo unire ricerca storica, memoria familiare, cultura e istituzioni in una giornata destinata a lasciare un segno.

La dichiarazione di Pietro Sessa

«Quella vissuta alla Camera dei Deputati è stata una delle emozioni più intense della mia vita. Non abbiamo semplicemente presentato un libro: abbiamo restituito alla storia un uomo che ha servito l’Italia con competenza, senso dello Stato e una straordinaria visione internazionale.

Questo percorso nasce molti anni fa, dai racconti di mio nonno, di mio padre e dei miei zii, che mi hanno trasmesso il ricordo di Pietro Sessa. Da bambino ascoltavo quei racconti con curiosità, senza immaginare che un giorno sarebbero diventati un progetto concreto.

La svolta arrivò quando alcuni nostri parenti francesi decisero di raggiungere Pagani per conoscere la terra natale di Pietro Sessa e incontrare la nostra famiglia. Da quell’incontro nacque un semplice post sui social che attirò l’attenzione di giornalisti, studiosi ed editori. Da lì prese vita un percorso straordinario, arricchito dal prezioso lavoro della Dott.ssa Carla Maria Giacobbe e culminato nell’eccezionale opera del Prof. Marco Visconti, che con passione e rigore scientifico ha saputo trasformare anni di ricerche in un libro destinato a restare.

Essere oggi alla Camera dei Deputati significa non solo rendere giustizia alla memoria di Pietro Sessa, ma anche dimostrare che le storie delle nostre comunità, quando vengono studiate con serietà e raccontate con passione, possono diventare patrimonio dell’intero Paese.

Il mio ringraziamento va all’On. Pino Bicchielli per aver creduto fin dal primo momento in questo progetto e per avergli dato la più prestigiosa cornice istituzionale possibile. Ringrazio il Prof. Marco Visconti, la Dott.ssa Carla Maria Giacobbe, la Dott.ssa Valentina Santarpia, il Sindaco Stefano Cecchi, tutti i relatori, il pubblico presente e i miei familiari collegati dalla Francia.

Questa non è solo la storia della mia famiglia. È una storia italiana, che appartiene a tutti. Se riuscirà a trasmettere anche a un solo giovane l’importanza di conoscere le proprie radici, di amare la cultura e di credere nei propri sogni, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo più grande.»