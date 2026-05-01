Weekend del 1° al 3°Maggio Senza Glutine

Un weekend lungo dal 1° al 3° Maggio alla scoperta di eventi e locali glutenfree

Guida Weekend 1° Maggio 2026: Eventi e Locali Senza Glutine

Sant’Agata de’ Goti (BN) Evento Barrio Fest. Atmosfera spagnola; prediligi paella e taglieri di jamón.

Moiano (BN) Pizzeria Guappo Amoriello .Il pluripremiato campione mondiale della pizza senza glutine Marco Amoriello ti accoglie nella meravigliosa location.

Benevento Grand Hotel Telese. Dove l’ executive chef Ubaldo Pucillo ti accoglie con il senza glutine e senza lattosio con tutte le prelibatezze dolci e salate accompagnate da un buon vino ed una meravigliosa SPA. 2 Maggio presso il ristorante Hortus Sensi del Grand Hotel Telese Cena Sannita.

Se desideri trascorrere il weekend del 1 al 3 Maggio nel Cilento ecco dei luoghi dove assaggiare il senza glutine

Agropoli (SA) Ristorante, b&b Pizzeria Anna. Ottima pizza gluten-free a pochi passi dal mare, antipasti e dolci dal sapore autentico cilentano soprattutto pasta fresca e prodotti tipici del territorio ( tutto senza glutine e senza lattosio). Ad accogliervi la magia della famiglia Scola guidata dall’ ambasciatore del senza glutine Domenico Scola insieme alla figlia Maria Carmela Scola, che si occupa esclusivamente della cucina glutenfree.

Casal Velino (SA) Gelateria Ape Maia . Famosa per l’attenzione al senza glutine, offre coni e una vasta scelta di gusti sicuri, senza lattosio e gelati senza zucchero capitanata dalla meravigliosa Teresa Sodano.

Torchiara Agropoli Gelateria Di Matteo. Eccellenza mondiale: imperdibile il gusto al Fico del Cilento.

Acciaroli (SA) Ristorante L’ Ancora. Piatti di pesce e pizze con opzioni dedicate vista mare.

Capaccio Paestum Pizzeria Positano. Interamente senza glutine famosa per l’ impasto leggero e fragrante.

Paestum Agriturismo Podere Rega. A pochi passi dai templi, cucina tipica cilentana con grande attenzioni alle contaminazioni.

Paestum Laura cucina e pizza senza glutine

Castellabate (SA) Ristorante Dal Mastroianni. Cucina cilentana e pizza in una delle piazze più belle d’Italia.

Palinuro (SA) Gelateria Il Muretto .Sosta rinfrescante sicura nel cuore della movida di Palinuro.

Palinuro Ristorante O’ Guarracino. Splendida vista sul mare, specialità di pesce fresco per opzione sicure per celiaci.

Palinuro Pizzeria degli Amici . Storica pizzeria con opzioni senza glutine.

In breve per il tuo weekend

Aggiornamento Weekend 1° al 3° Maggio 2026

Napoli (Piazza Dante) . Evento Concerto del 1° Maggio Musica live e stand; focus su street food naturalmente GF (frutta secca, lupini).

Napoli (Centro)Pizzeria Gino Sorbillo Lievito Madre . Lungomare; ha un forno dedicato esclusivamente al senza glutine.

Napoli (Vomero) Ristorante Zero Zero Grano 100% Senza Glutine. Puoi mangiare tutto, dalla pasta fresca ai fritti tipici napoletani.

Napoli Pasticceria Leopoldo (Senza Glutine) .Il regno del tarallo e della sfogliatella gluten-free in via Carlo Poerio. |

Napoli (Campi Flegrei) . Evento Maggio dei Monumenti Aperture straordinarie e visite guidate nei siti archeologici meno noti.

Napoli centro: Pizzeria Dal Presidente pizza senza glutine

Napoli Piazza Nazionale: Lucignolo Bella Pizza pizza fritti tutto senza glutine

Napoli Sanità: Isabella De Cham Pizza Fritta senza glutine

Dove mangiare senza glutine tra Eboli, Paestum, Palinuro

Eboli Pizzeria Rè Artù Locale storico molto attento al senza glutine, ideale per una sosta rapida, ma sicura.

Eboli (Torchiara) Ristorante, Pizzeria Lamione da Dorotea, situato in un antico casale , offre un intero menù glutenfree dall’ antipasto al dolce.

Paestum Agriturismo Podere Rega. A pochi passi dai templi, cucina tipica cilentana con grande attenzioni alle contaminazioni.

Per goderti il mare in tutta sicurezza durante il tuo weekend, ecco una selezione di lidi e stabilimenti balneari*tra Eboli, Paestum e il Cilento (Ascea/Palinuro) che offrono opzioni senza glutine o sono particolarmente attenti alle esigenze dei celiaci:

Lidi con opzioni Senza Glutine (Eboli – Paestum – Palinuro)

Marina di Eboli Made in Italy BeachStabilimento moderno che offre spesso piatti veloci e insalate sicure; molto attivo per eventi.

Marina di Eboli Lido Tadò . Lido curato con ristorante interno che propone opzioni mediterranee adattabili.

Paestum Lido Athena. Uno dei più famosi della zona, dispone di un ottimo ristorante con piatti di pesce e attenzione al gluten-free.

Paestum Lido Clorinda Mare. Stabilimento molto organizzato, ideale per famiglie, con cucina attrezzata per varie esigenze alimentari.

Marina di Ascea Poseidonia Beach Club. Club molto dinamico (sushi, pizza e ristorante) che offre diverse opzioni senza glutine segnalate.

Palinuro Marinella il Lido. Situato in una delle baie più belle (La Marinella), il ristorante è abituato a gestire richieste per celiaci.

Palinuro Le Saline Beach Club .Sulla lunga spiaggia delle Saline, perfetto per un pranzo leggero e sicuro prima di tornare in acqua. |

Dettagli Utili per il tuo weekend:

1. Paestum (Consigliato): Il *Lido Athena* e il *Lido Clorinda* sono eccellenti se vuoi unire la mattinata in spiaggia alla visita ai Templi (che distano meno di 5 minuti in auto).

2. Ascea/Palinuro:* Se scendi verso Palinuro, il *Poseidonia Beach Club* ad Ascea è una tappa intermedia ottima, nota per la qualità della cucina e la varietà del menù.

3. Sicurezza: Anche se molti di questi lidi sono informati, ti consiglio di *chiamare la mattina stessa* (soprattutto per i weekend) per confermare la disponibilità di pane, pasta o basi pizza senza glutine, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente vista l’affluenza.

Nota su Eboli: Se sei in zona Marina di Eboli e cerchi qualcosa di specifico da asporto per la spiaggia, a pochi minuti trovi L’Angolo Salutare, una bottega specializzata esclusivamente in prodotti senza glutine freschi e confezionati.