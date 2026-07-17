Atrani espone un museo a cielo aperto

ATRANI ESPONE, IN UN MUSEO A CIELO APERTO, LE OPERE DELLA LIQUID ART SYSTEM DI CAPRI.

Una nuova sinergia artistica è da oggi in atto tra il comune di Atrani e la Galleria d’arte Liquid art system di Capri.

Una serie di opere di artisti nazionali ed internazionali sono state installate nei punti più panoramici del paese costiero, in occasione della festa di S. Maria Maddalena protettrice della città di Atrani, in programma mercoledì 22 luglio. Una vera e propria full-immersion nell’arte ,grazie all’impegno del sindaco Michele Siravo e della galleria Liquid art system di Franco Senesi, che hanno voluto fortemente queste installazioni rendendo Atrani “capitale” dell’arte mondiale. L’esposizione dal titolo “MOMENT IN LIFE- OPEN AIR EXIBITION” vede esposte opere di Giacinto Bosco ,Marco Cornini e Peppe Perone ,che saranno esposte e visibili fino ad ottobre 2026. “ L’arte contemporanea ha dichiarato il sindaco di Atrani Michele Siravo nei luoghi pubblici non è un ornamento: è una scelta strategica di politica culturale. Quando un’opera entra in una piazza, cambia il modo in cui le persone attraversano e vivono quello spazio, e cambia il racconto che un territorio fa di sé. È la direzione che Atrani ha imboccato con convinzione: dal museo a cielo aperto nato grazie a tanti artisti locali e anche alla generosità di Vittorio Perrotta, che ha portato nel nostro borgo opere di respiro internazionale, arriviamo oggi a questa collaborazione con Liquid art system, grazie all’incontro con Giovanni Russo che ha proposto ad Atrani la ricerca di tre artisti come Giacinto Bosco, Marco Cornini e Peppe Perone. Questi artisti con linguaggi diversi ma con un filo comune dialogano tra la figura umana, la memoria e il paesaggio mediterraneo. Il borgo più piccolo d’Italia ha uno spazio fisico limitato, ma proprio per questo può diventare un laboratorio: qui ogni intervento si misura con il territorio e ne moltiplica il valore. La nostra visione è chiara: fare di Atrani un luogo dove il patrimonio storico e il contemporaneo convivono, dove il turismo non consuma il paese ma lo arricchisce, e dove la cultura è infrastruttura, non evento occasionale. Questa mostra diffusa è un altro passo, coerente e meditato, di quel disegno.” Il coordinamento del Museo a cielo aperto di Atrani è affidato a Gennaro ( Rino) Mangieri.

Liquid art system è una rete internazionale di gallerie d’arte contemporanea fondata nel 2013 da Franco Senesi, con il suo quartier generale situato nella celebre isola di Capri. La galleria si distingue nel panorama artistico per il suo innovativo approccio commerciale e curatoriale, riassunto nella filosofia “glocal”: pensare globalmente ma agire localmente. La galleria nasce dall’intuizione del CEO e fondatore Franco Senesi, forte di una profonda passione per l’arte contemporanea unita al mito e alla bellezza paesaggistica di Capri. L’obiettivo principale è stato fin da subito scardinare il modello tradizionale di galleria d’arte statica, proponendo un “sistema” dinamico e interconnesso di spazi espositivi capaci di dialogare direttamente con il collezionismo internazionale nei luoghi di maggiore prestigio turistico e culturale. L’approccio “Glocal” e la selezione artistica coniuga la forte impronta territoriale delle sue sedi con una proposta di respiro internazionale, proponendo sia autori di fama mondiale, sia talenti emergenti capaci di sperimentare con nuovi linguaggi tecnici e visivi. La galleria integra un’area di ricerca e sperimentazione che permette agli artisti di sviluppare progetti avanguardistici in totale libertà creativa. Partendo dal nucleo storico campano, la Liquid art system ha sviluppato una fitta rete di sedi fisiche e una solida presenza global. Oltre alla galleria principale di Capri ,il marchio si è espanso oltre i confini nazionali aprendo sedi strategiche a Londra e, più recentemente, un ampio spazio espositivo nel quartiere di Little Haiti a Miami. Partecipa stabilmente alle più importanti fiere del settore in tutto il mondo, tra cui Art Miami, Context Art Miami, London Art Fair, Art Wynwood e Contemporary Istanbul. Inoltre ha integrato l’esperienza fisica con quella digitale sviluppando innovative Viewing Rooms virtuali per permettere ai collezionisti globali di visionare le opere da remoto. Oggi con la apposizione di opere di respiro internazionale ad Atrani, inizia un percorso artistico sinergico ,in cui il comune di Atrani e la galleria Liquid art system, daranno la possibilità a tanti artisti di esporre le loro opere in uno dei posti più affascinanti del mondo come dichiarato ultimamente dallo stesso quotidiano inglese” The Guardian”.