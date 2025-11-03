EventiLavoroModa e TendenzeNews

Napoli capitale della bellezza per la 28^ edizione di Aestetica

La storica kermesse dall'8 al 10 novembre alla Mostra d'Oltremare

by Redazione
Dall’8 al 10 novembre 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli tornerà a essere il punto di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere e dell’hairstyle con la 28ª edizione di Aestetica – Beauty & Wellness Exhibition, la manifestazione più importante del settore nel Centro-Sud Italia.
Anche quest’anno l’evento accoglierà oltre 160 aziende espositrici e più di 40.000 visitatori professionali, tra operatori, scuole, buyer e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una tre giorni dedicata al business, alla formazione, alle tendenze e allo spettacolo, pronta a superare i risultati delle edizioni precedenti.
Sul palco torneranno i format più amati dal pubblico: l’Aestetica Barber Contest, sostenuto da brand internazionali come Wahl e Panasonic, e l’Aestetica Nails Challenge, che vedrà la partecipazione di una giuria internazionale e di competitor provenienti da tutto il mondo. Show, dimostrazioni, talk e competizioni renderanno Napoli, ancora una volta, la capitale italiana del beauty.
Organizzata da Funtastic srls, Aestetica continua a crescere ed evolversi, confermandosi una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy e un punto d’incontro strategico tra aziende, professionisti e nuove generazioni del settore. Un progetto in costante espansione che guarda al futuro anche attraverso la sua edizione milanese, Aestetica Milano Beauty Matching, ormai parte integrante della Milano Beauty Week.

