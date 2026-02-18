Al via domani a Napoli la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone per hotellerie ed extralberghiero

La conferenza di apertura, domani giovedì 19 febbraio alle 10, si aprirà con i saluti di Teresa Armato Assessore al

Turismo e alle Attività Produttive Comune di Napoli e Ugo Picarelli Fondatore e Direttore HospitalitySud e la

presentazione della ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese” a cura di SRM –

Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo; a seguire, interverranno Costanzo Jannotti Pecci Presidente Unione

Industriali Napoli, Costanzo Iaccarino Presidente Federalberghi Campania e Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti

Campania. In occasione della conferenza di apertura si svolgerà la tavola rotonda “Il ruolo delle unicità territoriali nella

costruzione dell’esperienza hospitality”, in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti

Conservatori di Napoli e provincia e con ADI Associazione per il Disegno Industriale della Campania, con il confronto tra i

professionisti del contract arredo (Grazia Torre Presidente della Fondazione e Antonella Venezia Presidente ADI

Campania), gli albergatori e le destinazioni turistiche della provincia di Napoli, al fine di condividere best practices, favorire

la collaborazione e dare risoluzione alle sfide dell'ospitalità. La tavola rotonda vuole esplorare l’ospitalità non come prodotto

isolato, ma come esperienza immersa nella ricchezza del territorio, capace di trasformare la visita in un percorso esperienziale

riconoscibile e vantaggioso per le imprese ricettive e per l’economia locale. Parteciperanno per le Organizzazioni Datoriali e

le Associazioni Professionali: Giancarlo Carriero Delegato al Turismo Confindustria Campania, Vice Presidente

Confindustria Alberghi, Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Capri, Luca D’Ambra Presidente Federalberghi Ischia

e Procida, Lucio D’Orsi Delegato Campania ADA Associazione Direttori Albergo, Roberto Laringe Presidente

Federalberghi Campi Flegrei, Francesca Pagliari Presidente Federalberghi Napoli, Adelaide Palomba Presidente

Federalberghi Costa del Vesuvio; parteciperanno per le destinazioni: Raimondo Ambrosino Sindaco di Procida, Josi

Gerardo Della Ragione Sindaco di Bacoli, Paolo Falco Sindaco di Capri. Conclude Vincenzo Maraio Assessore al

Turismo e alla Promozione del territorio della Regione Campania ed è stato invitato Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli.

Nel corso dei lavori sarà conferito il Premio “Napoli per il turismo” a Salvatore Naldi per la passione e la visione

imprenditoriale, nella Capitale del Mezzogiorno con il primo brand di una catena alberghiera, a Capri dando nuova luce a due

alberghi iconici ormai desueti.

RICERCA SRM: ALCUNI DEI DATI CHE SARANNO PRESENTATI

Napoli si conferma oggi uno dei principali poli turistici del Mezzogiorno e un nodo strategico sempre più rilevante nel

sistema turistico nazionale. Negli ultimi anni la città ha consolidato una traiettoria di crescita significativa, rafforzando la

propria capacità attrattiva grazie all’aumento dei flussi, alla crescente incidenza della componente internazionale e a un

progressivo potenziamento delle infrastrutture di accesso. In questo scenario si inserisce lo studio “Napoli città turistica

nella governance regionale e nel sistema Paese”, realizzato da SRM – Centro Studi collegato al Gruppo Intesa

Sanpaolo. Il lavoro rientra nell’ambito dell’Osservatorio Turismo & Territorio di SRM, attivo da oltre vent’anni

nell’analisi delle trasformazioni del comparto turistico, con particolare attenzione alle regioni meridionali, e nasce con

l’obiettivo di approfondire il ruolo di Napoli come hub regionale e come leva di sviluppo per l’intero territorio.

Nel 2025 Napoli registra circa 15 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente e un

recupero pari al 106,1% rispetto ai livelli del 2019. La città concentra da sola il 68% delle presenze complessive regionali,

quota che sale al 75% se si considera esclusivamente la componente estera, confermando così il ruolo di principale hub

turistico della Campania e porta di accesso privilegiata verso il Sud Italia. Il grado di internazionalizzazione risulta

particolarmente elevato: il 62% delle presenze è rappresentato da turisti stranieri, contro una media nazionale del 56%,

evidenziando una crescente capacità della città di intercettare mercati esteri e domanda internazionale ad alto potenziale.

Secondo le stime della DMO Napoli, inoltre, l’ultimo anno si è chiuso con un numero complessivo di visitatori – includendo

escursionisti giornalieri e crocieristi – superiore ai 20 milioni, con una crescita del 45% nell’ultimo triennio, rafforzando

ulteriormente il posizionamento della città come destinazione di primaria importanza.

In questo quadro, anche le imprese locali mostrano un atteggiamento positivo e orientato alla crescita. La survey SRM 2025

evidenzia che il 38% delle imprese napoletane prevede nuovi investimenti nel prossimo triennio, quota che sale

ulteriormente (59%) se si considerano quelle che dichiarano di essere pronte a investire in presenza di incentivi o mutate

condizioni di mercato.

Le priorità di investimento delle imprese napoletane mostrano un orientamento chiaro verso capitale umano, sostenibilità e qualità dell’offerta, con valori spesso superiori alla media nazionale.

In primo luogo, emerge la centralità della formazione del personale e del management, che rappresenta l’ambito più

rilevante (con un punteggio medio di 3,78 su una scala 1-5, contro 3,45 in Italia), segnale di una crescente consapevolezza

del ruolo delle competenze nella competitività delle strutture. Accanto a questo, si rafforza l’attenzione verso pratiche

ESG e miglioramento dei processi.

La competitività del turismo dipende sempre più dall’integrazione tra tecnologie e competenze. Le imprese

attribuiscono punteggi medi elevati agli strumenti digitali per la gestione, l’analisi dei dati e il marketing, riconoscendoli

come leve strategiche per migliorare efficienza e qualità dell’offerta.

Allo stesso tempo, emergono come prioritarie le competenze digitali, organizzative e legate alla sostenibilità, insieme alle

soft skills. Il rafforzamento del capitale umano è confermato anche dai 10.721 laureati STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nel 2024 nella regione (+28,1% rispetto al 2014), segnale di un ecosistema in evoluzione.

In altri termini, innovazione tecnologica e formazione devono procedere insieme, e con rapidità, per garantire una

crescita competitiva e sostenibile del settore. Questo è il messaggio evidente che emerge.

Nel complesso, le imprese mostrano una spinta strategica agli investimenti, ma chiedono una governance solida per

trasformare la crescita turistica in sviluppo strutturale e sostenibile.

Napoli si trova dunque di fronte a una sfida strategica: trasformare l’attuale fase di crescita quantitativa in un modello di

sviluppo turistico qualitativo, sostenibile e innovativo, capace di generare valore strutturale e duraturo per la città e per

l’intera regione. Destagionalizzazione, diversificazione e delocalizzazione dei flussi rappresentano leve fondamentali per

distribuire in modo più equilibrato la ricchezza turistica sul territorio campano, riducendo pressioni eccessive sulle aree più

congestionate. Parallelamente, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e la formazione del capitale umano assumono un ruolo centrale per rafforzare la competitività internazionale e migliorare l’esperienza complessiva del visitatore. La crescita del turismo a Napoli, infatti, non può essere interpretata solo come aumento dei numeri, ma come opportunità di costruire una governance più efficace e un sistema economico più resiliente, capace di integrare imprese, comunità e istituzioni in una strategia condivisa.

La prospettiva è chiara: consolidare Napoli come hub del turismo meridionale e destinazione internazionale di

riferimento, orientando la crescita verso un modello sostenibile che produca benefici economici e sociali diffusi sul

territorio.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO

HospitalitySud propone un ricco programma, due giornate di confronto e approfondimento dedicate ai grandi temi che

stanno ridisegnando il futuro dell’ospitalità: innovazione tecnologica, sostenibilità, design, governance dei territori,

valorizzazione delle professionalità e sviluppo turistico.

Domani, giovedì 19 febbraio, spazio all’innovazione digitale applicata all’hospitality, con lo speech “AI receptionist

risponde al telefono con voce naturale in 6 lingue 24/7 e invia preventivi via email in automatico” (ore 11.30), a cura di

Aim Solutions, che presenterà AiDA (Artificial Intelligence Digital Agent), soluzione tecnologica per supportare hotel e

strutture ricettive nell’automatizzazione delle attività di informazione e prenotazione. A seguire, “Act like an OTA: le

vendite dirette a un nuovo livello. AI applicata a pricing e booking journey” (ore 12.00), a cura di Blastness, che

approfondirà l’utilizzo dei dati e dell’AI per potenziare le strategie di vendita diretta, il revenue management e l’esperienza di prenotazione.

Il convegno “Bioarchitettura, design e benessere: la forza attrattiva della sostenibilità” a cura di ADI Campania –

Associazione per il Disegno Industriale e Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Napoli (ore 13.00), metterà

al centro una visione integrata della progettazione sostenibile, dove architettura, design e innovazione dialogano per generare benessere reale e duraturo. Dalle strategie di turismo sostenibile ai materiali sani, dagli impianti efficienti alla progettazione illuminotecnica, dal design outdoor al colore come strumento di ben-essere: un confronto multidisciplinare che mostra come la sostenibilità non sia un vincolo, ma una potente leva culturale ed economica. Un’occasione di condivisione e crescita che conferma il ruolo chiave di bioarchitetti ed ecodesigner nella costruzione di ambienti più sani, inclusivi e responsabili.

Nel pomeriggio, la conferenza “Cultura dell’ospitalità e valorizzazione delle professionalità: un patrimonio da tutelare”

(ore 15.00), a cura di FIAPOR Solidus Turismo, con al centro il capitale umano come elemento strategico per la crescita

dell’hospitality. Al termine, la terza edizione del Premio “Castellano-Guglielmo” (ore 16.45), il riconoscimento intitolato a

due importanti personalità dell’hotellerie campana, Gaetano Castellano e Michele Guglielmo, che dal 2024 premia i migliori

under 35 che lavorano nell’ambito dell’ospitalità in collaborazione con le delegazioni campane di ADA Associazione

Direttori Albergo, AIBES Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, AIH Associazione Italiana Housekeeper, AIS

Associazione Italiana Sommelier, AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, FIC Federazione Italiana

Cuochi, “Le Chiavi d’Oro” FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo.

La giornata si chiuderà con “Gli effetti positivi del turismo e prospettive di sviluppo” (ore 17.00), a cura di Host Italia –

sezione di Napoli, una riflessione sul ruolo delle amministrazioni locali, dei professionisti e degli operatori nella costruzione di un turismo capace di generare valore economico, sociale e culturale.

Il Focus “Sala, Bar e Cucina” si articolerà in dimostrazioni, degustazioni, formazione, a cura di AMIRA Napoli-Campania

(Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), con il patrocinio di FIAPOR Solidus Turismo “I Professionisti

dell’Ospitalità” e in collaborazione con AIBES Campania (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), AICAF (Accademia

Italiana Maestri del Caffè), AIFBM (Associazione Italiana Food & Beverage Manager), AIS Campania-Napoli (Associazione Italiana Sommelier), APCN (Associazione Provinciale Cuochi Napoli): ore 10 “La storia del caffè, la sua degustazione e le bevande alternative a base di caffè”, ore 11 “La figura del Water Sommelier”, ore 12 “Il Galateo a tavola, il portamento e gli stili di servizio”, ore 14 “Lo spreco alimentare: come evitarlo e dimostrazioni culinarie”, ore 15 Bar Show con l’elaborazione di un cocktail, ore 16 “La figura del Sommelier” – Degustazione di vini, ore 17 “Hotel di lusso: i dettagli di un’accoglienza impeccabile che fanno sentire speciali”.

NUMERI E PARTNER

HospitalitySud avrà luogo presso la Stazione Marittima di Napoli, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio dalle ore 10 alle

19, con un programma di 30 tra incontri e seminari con 100 relatori e con un salone espositivo al quale partecipano le

aziende top nella loro area merceologica: articoli di cortesia e prodotti cosmetici; attrezzature, macchine e prodotti per la

pulizia professionale, disinfestazioni; automazione alberghiera e domotica; design e complementi d’arredo; elettrodomestici ed elettronica professionale; food and beverage; multiservizi; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici; servizi finanziari; sistemi antincendio; tecnologie hardware and software di gestione; telecomunicazioni, impianti audiovisivi, gestori telefonici; web advertising, web marketing, web design.

Gli addetti ai lavori, per visitare il salone espositivo, incontrare le aziende, partecipare ai seminari di aggiornamento e

di formazione e agli incontri professionali, avranno accesso gratuito, anche con la possibilità di preregistrarsi

Patrocinano l’evento Regione Campania, Comune di Napoli, Unione Industriali Napoli, Federalberghi Campania,

Confesercenti Napoli.

Partner ufficiali:

– SRM, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzato nell’analisi delle filiere produttive e del turismo.

L’attività di ricerca si focalizza, inoltre, sul settore logistico-portuale e sul comparto energetico;

– Blastness, nata nel 2004, pioniere della digitalizzazione del mercato turistico e dello sviluppo della vendita on-line di

camere d’albergo. Conta più di 1.000 strutture clienti ed è il primo provider di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle in Italia.

HospitalitySud è ideato e organizzato dalla Leader srl.

Per ulteriori informazioni: www.hospitalitysud.it