“Tavuliata Partenopea: ricette, storie e cuoche”, il nuovo libro presentato a Ercolano

Redazione
Venerdì 7 novembre, alle ore 17:30, le Scuderie di Villa Campolieto a Ercolano ospiteranno la presentazione del libro “Tavuliata Partenopea: ricette, storie e cuoche”, edito da Coppola Editore e promosso da Variabile K.

Il volume raccoglie le ricette, i racconti e le esperienze di cinque donne che, attraverso la cucina, hanno costruito un percorso di autonomia, formazione e condivisione. Una raccolta che non è solo gastronomica, ma anche sociale e culturale: le voci delle protagoniste si intrecciano ai sapori della tradizione partenopea, restituendo il ritratto di una comunità che trova nella tavola un luogo di incontro e di rinascita.

Dopo i saluti istituzionali della Fondazione Ente Ville Vesuviane, interverranno Barbara Setti della Fondazione Finanza Etica e Camilla Desideri della Fondazione con il Sud, enti che hanno sostenuto la misura grazie alla quale è stato possibile avviare il progetto. Con loro, le cinque cuoche autrici delle ricette – Gaetana Allocca, Immacolata Borrelli, Anna Cappiello, Concetta De Ponte e Annamaria Scognamiglio – racconteranno la loro esperienza e il senso profondo di questo lavoro collettivo. A moderare l’incontro sarà Ottavia Semerari di Variabile K.

La presentazione sarà anche un momento di confronto tra realtà del territorio: Barbara Setti ha infatti invitato a partecipare le altre imprese sociali campane che hanno preso parte alla misura promossa da Fondazione Finanza Etica e Fondazione con il Sud, per condividere esperienze e risultati di un percorso comune.

L’iniziativa è organizzata da Variabile K, in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, la Fondazione Finanza Etica e la Fondazione con il Sud.

