Da terra a cielo “VOCI E VOLTI DELLA SETTIMA” infiamma il Maggio dei Monumenti 2025

Un racconto collettivo che dà voce e volto a un territorio spesso ai margini del turismo culturale ma ricco di patrimonio materiale e immateriale: Voci e Volti della Settima è la rassegna ideata da Le Nuvole Società Cooperativa in sinergia con Il Grillo Parlante, Museo Masseria Luce, Parrocchia Immacolata Concezione Capodichino e Biblioteca Guido Dorso, per valorizzare la Municipalità 7 di Napoli – San Pietro a Patierno, Secondigliano e Miano – attraverso un intenso programma di eventi gratuiti nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2025 – “Napoli cuore ardente, mente illuminata” promosso e finanziato dal Comune di Napoli.

Dal 16 al 21 maggio, tra spettacoli teatrali, concerti, laboratori, visite guidate e installazioni artistiche, il pubblico sarà invitato a esplorare un territorio che, oltre ad essere una delle porte principali della città grazie alla presenza dell’Aeroporto Internazionale, conserva una forte identità culturale, religiosa e storica.

Il programma sarà presentato nella mattina del 16 maggio – ore 11.00 – alla Biblioteca Guido Dorso di Secondigliano in cui interverranno Mauro Marotta, Assessore alla Cultura Municipalità 7, Roberta Sivo, Direttore Municipalità 7, Antonio Troiano, Presidente Municipalità 7, Andrea Mazzucchi, Consigliere onorario del Sindaco per le Biblioteche, insieme a tutti i performers inclusi nel programma artistico.

Con l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica – che resterà allestita fino al 6 giugno – “PASSIONE. Due corpi, un solo fuoco” di Angelo Orefice con protagoniste le attrici Roberta Astuti e Gabriella Vitiello, ritratti viventi di una fiamma interiore che arde oltre le parole.

Sempre il 16 maggio il programma prosegue con due appuntamenti:

– ODISSEA (Auditorium Piazza Guarino ore 17.30), la performance teatrale conclusiva del laboratorio NOSTOS condotto da Salvatore Guadagnuolo con l’Associazione Il Grillo Parlante e la supervisione della sociologa Emanuela Musella. In scena, donne e uomini in condizioni di fragilità e con diverse abilità raccontano le proprie storie, in un percorso ispirato al viaggio di Ulisse e ai temi della nostalgia, del coraggio, del ritorno, tra teatro, ninne nanna e canti della tradizione.

– ‘A Voce d”o Fuoco seminario musicale alla Masseria Luce (ore 18.30) a cura di Enzo Esposito Tammurriello e l’accompagnamento di Mario Guarino, sul tema del legame con la tradizione contadina e il simbolismo del fuoco.

Il 18 maggio sarà una giornata dedicata alla musica:

la mattina (ore 11.30), concerto del Maestro Masiello al Parco Serena De Santis, con il mandolino protagonista;

nel pomeriggio (ore 19.30), ancora a Masseria Luce, FUOCO / “Lo Cunto delle Radici” di Antonio Coccia, un dramma musicale in dialetto campano e siciliano, ispirato a Basile e alla figura della sirena Partenope, in cui il canto diventa atto di resistenza e memoria. Una narrazione corale che indaga il senso profondo della tradizione, intesa – per dirla con Enzo Moscato – come un “profondo tradimento”.

Il 20 e 21 maggio, spazio alla scoperta del territorio con tre visite guidate – al mattino per le scuole – nei luoghi identitari della municipalità:

la Chiesa di Santa Maria dell’Arco;

il Santuario Eucaristico di San Pietro Apostolo;

la Parrocchia dell’Immacolata Concezione, dove il 20 maggio alle ore 18.00 si terrà anche un reading teatrale sul tentato attentato di Agesilao Milano a Ferdinando II.

Voci e Volti della Settima è un’esperienza culturale a ingresso libero, gratuito e completamente accessibile: tutte le locations rispettano i criteri di accessibilità e, su richiesta, sarà possibile ricevere supporto personalizzato scrivendo a [email protected].

Programma completo su www.lenuvole.it – Evento Facebook: @teatrolenuvole

IL PROGRAMMA “VOCI E VOLTI DELLA SETTIMA” per Maggio dei Monumenti 2025

16/05/2025

>ore 11 Biblioteca Guido Dorso Piazza Zanardelli a Secondigliano

presentazione programma a seguire inaugurazione mostra “Passione”, esposizione di opere di Angelo Orefice fino al 6 giugno (visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00)

>ore 17.30 Auditorium di Piazza Guarino Piazza Guarino Giovanni

ODISSEA restituzione finale del laboratorio teatrale NOSTOS curato da Salvatore Guadagnuolo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale il Grillo Parlante liberamente ispirato all’ODISSEA

>ore 18.30 Museo Masseria Luce Via Comunale Luce 23

‘A VOCE D”O FUOCO seminario di musica popolare condotto da Enzo Esposito Tammurriello con accompagnamento musicale di Mario Guarino

18/05/2025

>ore 11:30 Parco Serena De Santis, Via Alessandro Carratore

concerto del Maestro Masiello al Mandolino per vivere la tradizione musicale in un ambiente naturale e coinvolgente

>ore 19:30 Museo Masseria Luce Via Comunale Luce 23

FUOCO/LO CUNTO DELLE RADICI dramma musicale di Antonio Coccia con Carlo Celotti, Antonio Coccia, Laura D’Aniello; al pianoforte il M° Silvestro Vincenzo, alla chitarra il M° Bencivenga Gian Piero, al mandolino il M° Dell’Aversana Marco.

20/05/2025

>ore 9.30 e 10.30 Chiesa di Santa Maria dell’Arco Piazza Madonna dell’Arco 8

visita guidata per le scuole a cura degli storici dell’arte de Le Nuvole

>ore 17.00 Parrocchia dell’Immacolata Concezione Piazza G. Di Vittorio 32/a

visita guidata a cura degli storici dell’arte de Le Nuvole

>ore 18.00 Parrocchia dell’Immacolata Concezione Piazza G. Di Vittorio 32/a

ATTENTATO A FERDINANDO II reading teatrale sul tema del tentato attentato di Agesilao Milano a Ferdinando II, avvenuto l’8 dicembre 1856

21/05/2025

>ore 9.30 e 10.30 Santuario Eucaristico di San Pietro Apostolo Piazza Guarino Giovanni

visita guidata per le scuole a cura degli storici dell’arte de Le Nuvole