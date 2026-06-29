Ottava edizione del Premio Testimonianza promosso da Progetto Alfa di Pasquale Antonio Riccio, associazione confermata all’ONU

Il Premio Testimonianza è promosso dall’associazione Progetto Alfa, presieduta da Pasquale Antonio Riccio, che quest’anno celebra il ventennale delle sue attività e da pochi giorni ha ottenuto la conferma dello status speciale consultivo da parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ed è impegnata a promuovere costantemente la partecipazione, in particolare giovanile, e la cultura del volontariato. Un progetto sempre più internazionale con il connubio con il Campus Salute, presieduto da Riccio e fondato dalla professoressa Annamaria Colao.

“Il premio, sin dalla nascita ha voluto valorizzare le persone che con il loro impegno civile si sono distinti nei diversi settori della vita sociale quali autentici testimoni di valori positivi. Una rappresentazione delle energie migliori attive quotidianamente per la nostra comunità”, ha dichiarato Pasquale Antonio Riccio che nel corso degli anni ha premiato numerosissime personalità e cittadini comuni attivi nel mondo del sociale, della scuola, dello sport, delle forze dell’ordine, della cultura, dell’economia e delle istituzioni.

L’evento, che quest’anno si è svolto a Villa Doria d’Angri con la direzione artistica di Marcello Lala e la conduzione del giornalista Mattia Iovane, come ogni anno è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Napoli e si è aperto con la fanfara dei bersaglieri.

Tra i premiati di questa edizione ci sono il presidente della Ignite World Foundation, Philip McDonald, accompagnato dalla moglie, la star internazionale Shelea che ha recentemente ricevuto la nomination agli EMMY awards del prossimo settembre.

Riconoscimenti inoltre per la direttrice del settimanale Giallo Albina Perri, l’attrice Rosaria De Cicco, l’imprenditore Davide Ippolito, il CT della nazionale italiana di pallanuoto paralimpica Andrea Scotti Galletta, il generale di Brigata e Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi” Francesco Ferrara, il parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore Napoli Don Salvatore Giuliano, la danzatrice professionista Roberta Siciliano. Tra le numerose personalità presenti la professoressa Annamaria Colao (Cattedra UNESCO), l’ex Console d’Italia a Detroit Allegra Paola Baistrocchi oggi alla Farnesina nell’ufficio promozione delle eccellenze italiane, l’assessore del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, il procuratore sportivo Tommaso Mandato. Il premio è una palma d’oro realizzato da Spadafora Gioielli.

“Il Premio Testimonianza ha consentito in questi anni di costruire e consolidare una forte rete che unisce istituzioni, imprese e terzo settore. Il tutto sempre nella forte volontà di essere accanto ai più deboli e promuovere una visione con al centro la rigenerazione delle comunità nel segno della partecipazione e della cooperazione”, ha concluso Pasquale Antonio Riccio.