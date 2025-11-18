UCID Campania fa proprio l’appello al voto di monsignor Di Donna, Conferenza Episcopale Campana

Le prossime elezioni regionali rappresentano un momento decisivo per la vita della nostra regione. Non si tratta di un mero passaggio formale, ma di un’occasione che interpella la coscienza di ciascuno di noi.

Partecipare al voto non è un gesto opzionale: è un atto di responsabilità civile e morale, il segno che crediamo ancora nella possibilità di costruire insieme una Campania più giusta, più libera e più fedele alla propria vocazione”. Lo ha dichiarato il presidente UCID della Campania Antonino Apreda.

“Ogni voto espresso con consapevolezza è un gesto di fiducia nella vita comune, un modo concreto per riaffermare la responsabilità verso chi ci sta accanto e verso le nuove generazioni. Monsignor Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, ha ricordato che la democrazia vive di partecipazione e di scelte e che – come ha detto più volte Papa Francesco – i cristiani non possono rimanere spettatori passivi”, ha proseguito Apreda.

“È un tempo in cui occorre testimoniare con coraggio la propria fede – che è storia, tradizione e identità – anche nell’impegno civico.

Mentre in molte grandi città del mondo, come Londra o New York ed ancora Oxford e Birmingham, persone di altre religioni assumono ruoli di primo piano nella vita pubblica, noi cristiani siamo chiamati a riscoprire la nostra responsabilità e a contribuire con passione e competenza al bene comune e la nostra identità cristiana”, ha concluso il presidente UCID della Campania Antonino Apreda (nella foto).