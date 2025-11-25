Food & Wine 2025: il cuore dell’eccellenza campana tra gusto, cultura e territorio

L’Associazione Cuochi e Territorio “I Pentri” ha presentato Food & Wine 2025, un grande evento dedicato all’enogastronomia campana, svolto nelle storiche Fabbriche Riunite Torrone Benevento S.p.A. in Viale Principe di Napoli 123. Gli ambienti della struttura sono stati trasformati in un percorso multisensoriale capace di fondere tradizione, innovazione e cultura culinaria.

Un evento guidato dalla passione per il territorio

Lo chef Ubaldo Pucillo, presidente dell’Associazione “I Pentri”, ha diretto una manifestazione articolata e ricca di contenuti, capace di mettere in risalto il patrimonio agroalimentare campano in tutte le sue sfaccettature.

Il programma ha previsto aree tematiche specifiche, convegni, degustazioni, momenti formativi e masterclass tenute da importanti professionisti del settore.

Le Masterclass: un viaggio tra materie prime e tecniche d’eccellenza

La giornata del 25 novembre è stata interamente dedicata all’Area Masterclass, sotto la supervisione dello Chef Italo Schipani.

Gli interventi hanno affrontato argomenti tecnici e innovativi:

Ore 10:15 – Antonello Santoriello: Il miele e le sue applicazioni in cucina.

Ore 11:00 – Chef Giovanna Cuomo: Il mondo del formaggio vegano.

Ore 11:45 – Chef Marianna Iaquinto: Farine, pizza e Pinsa Romana.

Ore 13:30 – Chef Annamaria Policicchio: Dolci Gluten Free.

Ore 14:30 – Chef Annamaria Mastantuono: Le erbe spontanee in cucina.

Ore 15:30 – Chef Teo Barbato: Scelta e lavorazione delle carni.

Ore 16:30 – Chef Alessandro Camelio: Dry aging e uso degli enzimi in cucina.

Ore 17:30 – Maitre Arcangelo Farinato: Crêpe Suzette Flambé.

Un percorso unico che ha permesso a professionisti, appassionati e studenti di approfondire tecniche, prodotti e innovazioni, direttamente con i protagonisti del settore.

Il settore Wine: dialogo, cultura e territorio

Il 24 novembre, la sezione Wine ha preso vita grazie agli interventi di importanti figure istituzionali e rappresentanti del mondo vitivinicolo.

Il panel è stato moderato dalla Dr.ssa Anna Rubino, Direttrice Novalis, e ha visto la partecipazione di:

Dr. Carmine Fusco – Commissario CIA Campania e Presidente CIA Benevento

Dr. Libero Rillo – Presidente Consorzio Tutela Vini Sannio DOC

Mariano Assini – Co-titolare Azienda Agricola Cà Stelle

Alessandro Marra – Guida Slowine

Gaetano Cataldo – Founder Identità Mediterranea

Rosario Lopa – Giornalista gastronomico e portavoce Consulta Nazionale per Agricoltura e Turismo

Romina Sodano – Giornalista gastronomica

Lino Ripa – Sommelier O’ Sapurit

Il confronto ha evidenziato non solo l’importanza del vino campano nel panorama nazionale, ma anche il ruolo sociale ed economico dei produttori e delle eccellenze locali.

Area Food: tradizione, ricerca e identità

Sempre il 24 novembre, alle ore 13:30, è partita anche l’Area Food, moderata dal Dr. Nicola De Leonardis, Presidente O.P. Terramadre.

Gli interventi hanno coinvolto produttori, chef e tecnologi alimentari:

Salvatore Caretti – Tenuta Caretti

Chef Alessandro Camelio – Titolare Stato Brado

Chef Teo Barbato – Executive Chef Masseria Roseto

Chef Sabatino Palumbo – Executive Chef O’ Sapurit

Rosario Lopa – Portavoce Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo

Chef Annamaria Mastantuono – Biancamela Cucina d’Autore

Dario Duro – Tecnologo alimentare

Giuseppe De Girolamo – Ambasciatore DOC Italy, giornalista enogastronomico

Un percorso che ha unito sapere, ricerca e professionalità in un confronto ricco e costruttivo.

Espositori, degustazioni e protagonismo dei giovani

All’interno della Sala Espositori, sponsor, produttori artigianali e aziende agricole hanno presentato le proprie eccellenze: prodotti tipici, tecniche di produzione, metodologie innovative e le storie che rendono unico il territorio campano.

Un ruolo fondamentale è stato ricoperto dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Montesarchio, impegnati in attività pratiche, degustazioni e show cooking che hanno dato prova di grande professionalità, creatività e passione.

Il Gran Galà “I Pentri”

La prima giornata si è conclusa con il prestigioso Gran Galà I Pentri, ospitato nella Sala Rosa e organizzato dallo Chef Teo Barbato e dallo Chef Italo Schipani.

Un evento esclusivo, su invito, che ha rappresentato un momento di celebrazione e riconoscimento per coloro che contribuiscono alla valorizzazione della cucina e del territorio campano.

Una manifestazione che valorizza il Sannio e la Campania

Food & Wine 2025 ha offerto due giornate intense e ricche di contenuti, creando un ponte tra produttori, chef, studenti, tecnologi alimentari, giornalisti ed esperti del settore.

Un evento capace di unire:

cultura gastronomica

formazione professionale

degustazioni

dialogo tra istituzioni e territorio

Confermandosi un appuntamento di riferimento per chi desidera conoscere, approfondire e valorizzare l’inestimabile patrimonio enogastronomico campano.