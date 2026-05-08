Presentato il nuovo disco di Monica Sarnelli: DUEMILAVENTISEI,Zeus Record

MONICA SARNELLI

In

D U E M I L A V E N T I S E I

Zeus Record

Monica Sarnelli annuncia l’uscita del nuovo album di inediti e festeggia, per l’occasione, anche il suo 60esimo compleanno

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Il 9 maggio 2026 è una data molto importante per Monica Sarnelli. L’artista infatti spegne le sue prime 60 candeline e annuncia, in contemporanea, l’uscita del suo nuovo album di inediti dal titolo “Duemilaventisei”. Il disco, prodotto e distribuito dalla Zeus, storica casa discografica partenopea fondata dalla Famiglia Barrucci nei primi anni ’60, sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming ed in tutti gli store dal prossimo sabato, 9 maggio.

IL DISCO: GLI AUTORI, I MUSICISTI

Duemilaventisei, presentato allo Sciò Urban Lounge di Portici, contiene 10 tracce scritte da vari autori: 9 canzoni inedite – scritte ad hoc per Monica Sarnelli – ed una già edita, recuperata dall’enorme catalogo Zeus, scritta (testo e musica) da Gigi Finizio.

Tra gli autori ci sono “firme storiche” come Vincenzo D’Agostino e Bruno Lanza; i “già noti”: Marco Fasano, Pippo Seno, Antonio Brugnano, Gaetano Arienzo (in arte: Nino Danisi); I “nuovi”: Felice Iovino, Giuseppe Russo (in arte: Moonacie’), Francesco De Rosa, Vincenzo Colursi (in arte: Luk), Antonio Carbone, Francesca Andreano (in arte: Fuliggine, figlia di Monica Sarnelli).

Le canzoni – realizzate a Napoli negli studi della Zeus Record – sono state tutte dirette ed arrangiate da Nino Danisi (che nell’album suona anche le tastiere) con il supporto di musicisti di prestigio: Mariano Barba (batteria), Gaetano Diodato (basso), Claudio Romano (chitarre acustiche, classiche e mandolini), Maurizio Fiordiliso (chitarre elettriche), Sasà Piedepalumbo (fisarmonica), Enzo Anastasio (sax contralto), Enrico Rispoli (cori), Margherita Marinelli (cori). Registrazioni, missaggio e mastering a cura di Espedito e Ciro Barrucci.

LA DEDICA sul disco

“Questo disco lo dedico a chi non c’è più… Il dolore della perdita è un dolore che ti insegna tante cose ma soprattutto ti insegna ad apprezzare quello che hai ed a capire cosa va veramente coltivato nella vita. Amo la musica: sono una donna fortunata!…

Questa la dedica della Sarnelli sul disco che è il secondo realizzato per la Zeus Record – dopo “‘E n’ata manera”, pubblicato a fine novembre del 2023.

MONICA SARNELLI RACCONTA:

“In un periodo storico nel quale molta musica è pensata e realizzata in maniera “artificiale” (o quasi…) – tra “AI” e scelte fatte “a tavolino” – ragionando e confrontandomi con il mio “fedelissimo” manager/produttore (dal 1992) Dario Andreano e poi con Espedito, Enzo Barrucci (titolari Zeus Record) e Nino Danisi (arrangiatore dell’album) abbiamo insieme deciso di realizzare delle canzoni che trasmettessero “sincerità” sia nella scrittura che nella realizzazione. Probabilmente non abbiamo tra le mani un disco che scalerà le classifiche e farà milioni di streaming ma la nostra convinzione è che abbiamo “dieci belle canzoni” che possono arrivare al cuore di molte persone in maniera molto diretta e sincera. Per coerenza – nella convinzione che ognuno dei brani ha una sua forza ed una sua importanza – non abbiamo scelto un “singolo” (come di norma si fa) a precedere o ad accompagnare l’uscita dell’album. Dopo la pubblicazione integrale – via via – daremo visibilità ad ogni traccia, realizzando specificamente comunicazione, grafica e video”.

TITOLI DELLE CANZONI

staje comme a me

(Felice Iovino)

turmiento

(A. Carbone – G. Seno – M. Fasano)

notte ma che notte

(Luigi Finizio)

tu m’he lassato

(A. Brugnano – F. Andreano)

si me vuo’ bene overo

(Vincenzo Colursi)

tengo a te

(Giuseppe Russo)

comme te ’o faccio sape’

(V. D’Agostino – G. Arienzo)

e allora canto

(B. Lanza – G. Arienzo)

uocchie verdi

(Francesco De Rosa)

che te ne ’mporta ’e me

(V. D’Agostino – G. Arienzo)

Produzione e distribuzione: Zeus Record srl

C P 2026 Zeus Record srl

www.zeusrecord.it