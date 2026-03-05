Maggio della Musica, presentata l’edizione 2026

Ventitrè concerti compongono l’ossatura principale della stagione 2026 promossa

dall’Associazione “Maggio della Musica”, presieduta da Luigia Baratti, direttore

artistico Stefano Valanzuolo. La programmazione si distribuisce in un arco di nove

mesi, con quaranta ospiti italiani e stranieri accolti a Napoli in Villa Pignatelli che

resta sede privilegiata della rassegna ospitando più della metà degli appuntamenti in

locandina, e al Museo Darwin Dohrn con il quale si riafferma una collaborazione già

premiante, dove sono programmati i restanti eventi della stagione.

Per il terzo anno consecutivo si registra un incremento di offerta, in termini

numerici, a testimonianza di una programmazione da sempre finalizzata a

ottimizzare il rapporto tra spesa e qualità artistica. I molti ospiti daranno corpo a

una proposta che declina il concetto di “classico” in forme molto spesso originali,

attingendo a repertori diversi per epoca storica e tipologia di linguaggio, alternando

opere di ampia riconoscibilità ad altre di ascolto inconsueto.

Rispetto al passato, la stagione 2026 del "Maggio della Musica" punta in maniera

ancora più incisiva sulle matinée musicali, forte del riscontro ottenuto negli ultimi

anni: quasi tutta la sezione autunnale della rassegna si svolgerà, infatti, di domenica

mattina.

Il cartellone lascia spazio, tra molti protagonisti musicali di primo piano, anche a vari

emergenti di successo, in ciò ribadendo una filosofia di programmazione

consolidata. Il calendario degli eventi è formulato in modo da non sovrapporsi, nei

limiti del possibile, ad altre proposte musicali cittadine, in un'ottica di offerta

integrata sul territorio. In locandina compaiono diversi nomi nuovi per la platea

napoletana, talvolta impegnati in programmi trasversali, che alla classica

affiancano il jazz o il pop, e alla musica altre forme espressive.

“Tra le novità di quest’anno – afferma Luigia Baratti, presidente dell’Associazione –

il Maggio propone due nuove collaborazioni: una con l’Associazione Medici di

Strada che vedrà devolvere a loro l’incasso del concerto del 31 maggio e una con la

Fondazione Murolo con la quale accendiamo un nuovo focus sui giovani

organizzando quattro concerti, uno al mese da settembre a dicembre, con

protagonisti tutti chitarristi. Infine il Premio che diamo nell’ambito del contest

Maggio del pianoforte, sempre dedicato ai nuovi artisti, da quest’anno sarà

intitolato a Giuseppe Fucci, cofondatore del Maggio scomparso di recente che lascia

un grande vuoto nella nostra Associazione”.

“La programmazione del Maggio della Musica – aggiunge il direttore artistico

Stefano Valanzuolo – punta anche quest’anno sulla presenza in cartellone di solisti

di fama internazionale assieme a musicisti emergenti e, soprattutto, sulla possibilità

di proporre al pubblico artisti illustri al loro debutto napoletano. È il caso, per

esempio, del percussionista Simone Rubino, del clarinettista Kevin Spagnolo, del

Chaos String Quartet. Il repertorio classico convive con il grande jazz, rappresentato

soprattutto da Uri Caine in piano solo, e con la musica italiana d’autore – ivi inclusa

la canzone – cui concedono attenzione preziosa, tra gli altri Paolo Jannacci e Peppe

Servillo. Il tentativo evidente è quello di indicare strade alternative al pubblico e,

prima ancora, di attirare schiere di spettatori nuovi, meno integralisti e più curiosi”.

Si inaugura il 24 aprile con il Piano Duo di Paolo Jannacci e Daniele Moretto, ma tra i

primi appuntamenti si segnala anche Simone Rubino, da molti ritenuto per doti

tecniche e densità di carriera il massimo percussionista italiano, che debutta a

Napoli dopo essersi esibito da solista con le orchestre dei Wiener Philharmoniker e

di Santa Cecilia: suscita grande curiosità il suo Bach alla marimba. Prima volta in città

anche per il clarinettista Kevin Spagnolo, vincitore a 22 anni del Concorso di

Ginevra, già solista al fianco dell'orchestra del Mariinskij. Spagnolo esplorerà, in duo

con il pianista Simone Rugani, il Novecento storico e non solo, guardando alle

suggestioni del Cinema.

Giovani e italiani sono i quattro pianisti che si contenderanno la vittoria del contest

Maggio del Pianoforte, tradizionalmente al centro della proposta del "Maggio della

Musica". I partecipanti – Nicolas Giacomelli, Giuditta La Marca, Giovanni Pierotti,

Paolo Salvi – provengono da scuole di alto perfezionamento (Accademia di Pinerolo)

e da percorsi formativi intrapresi con pianisti illustri. Il vincitore del contest

2025, Paolo Ehrenheim, è presente nella stagione 2026, come da prassi. Giovane

per formazione ed età dei componenti è anche il Chaos String Quartet di Vienna, già

protagonista in contesti prestigiosi, dal Concertgebouw alla Wigmore Hall. Sul

versante classico si muovono altri solisti importanti come il pianista Orazio

Sciortino, ben noto pure come compositore, e il violinista Francesco D'Orazio, l'uno

e l'altro alle prese con autori in buona parte da scoprire; Ciurlonis per Sciortino, Part

per D'Orazio. Quest'ultimo, sospeso da sempre tra classico e contemporaneo, qui

sarà affiancato da Gianpaolo Nuti. Nella migliore tradizione italiana si preannuncia il

concerto di Ars Trio, ensemble che sembra avere raccolto l'onerosa eredità del Trio

di Trieste. Con loro si farà un virtuosistico viaggio in Boemia.

Passando ad altro genere, va subito segnalato come il "Maggio della Musica", in uno

dei suoi momenti clou, festeggi in questa stagione i 70 anni di Uri Caine: il

celeberrimo pianista americano avrà carta bianca per un recital in cui, forse,

compariranno anche i suoi nuovi Preludi, punto di confluenza tra il linguaggio

classico e il jazz. Sono storie di jazz anche quelle che racconterà il duo formato dalla

pianista Sade Mangiaracina con il trombettista Luca Aquino, in un incontro carico di

lirismo suadente.

Muovendosi tra alfabeti apparentemente lontani, la stagione accoglie

rappresentanti accreditati della musica d’autore italiana. Abbiamo già citato il

pianista Paolo Jannacci, con il trombettista Daniele Moretto. Ma stimolante si

annuncia anche il concerto reading che Peppe Servillo propone assieme al

chitarrista Cristiano Califano: il titolo Il fuoco che ti porti dentro, è tratto dal libro

di Antonio Franchini (vincitore del Premio Napoli 2024) e mescola virtuosamente

parola cantata e narrata. Due serate per pianoforte a quattro mani coinvolgono

interpreti italiani di consolidata esperienza in altrettanti racconti con musica, un

genere – quest'ultimo – particolarmente caro al pubblico del "Maggio”.

Il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano si tuffa poi in una

storia surreale che ha per protagonisti Mozart e Rossini, affidandosi alla voce

narrante e al garbo di Pino Strabioli, volto ben noto alla platea televisiva. Un altro

duo esperto, composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, esegue Schubert

accompagnando una storia delicata e struggente scritta e raccontata da Stefano

Valanzuolo. Scoppiettante si annuncia, infine, il divertissement Maestro sarà lei, che

gioca sul rapporto che unì e divise Gershwin e Ravel, cento anni fa: accanto a Enzo

Salomone, attore di lungo corso, torna il pianista Fiorenzo Pascalucci. A proposito

sempre di pianoforte, Ingrid Carbone esplorerà l'opera pianistica di Leoncavallo,

autore cui dedica attenzione privilegiata da anni, con un concerto in forma di

conversazione.

La migliore canzone italiana d'autore è ancora al centro di un concerto che

il Quartetto d'Arti dedica a Franco Battiato; mentre Luca Luciano, clarinettista

italiano regolarmente presente nella programmazione della BBC Radio, insegue con

il pianista Ivano Leva l'eco di Domenico Scarlatti e Pergolesi in una serie di

trascrizioni originali. Infine Raffaella Ambrosino, con Franco Pareti e Patrizia

Spinosi, racconterà Verdi tra arie celebri e citazioni d'epoca. La programmazione

chiude con l'incontro coloratissimo tra la chitarra di Giulio Tampalini e il bandoneon

di Gino Zambelli, due punti di riferimento nell'ambito del rispettivo strumento.