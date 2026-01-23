CulturaMusicaNewsSpettacolo

“The Wall”, quando la musica diventa coscienza civile

I Pink Floyd Legend al Teatro Bellini trasformano “The Wall” in un manifesto visivo e musicale contro tutte le guerre

by Rosanna Astengo
Ieri sera il Teatro Bellini di Napoli ha accolto un pubblico nutrito, partecipe ed entusiasta per The Wall, portato in scena dai Pink Floyd Legend, in uno spettacolo che è andato ben oltre il concerto, trasformando l’opera rock in un’esperienza emotiva e civile di grande impatto.

l celebre muro non è stato soltanto il simbolo dell’alienazione, dell’isolamento e delle ferite interiori raccontate da Roger Waters, ma si è fatto superficie viva, parete di memoria e coscienza, sulla quale sono stati proiettati video potentissimi, capaci di colpire lo spettatore con la forza della storia e dell’attualità. Le immagini delle vittime di tutte le guerre hanno attraversato il tempo e le geografie: dal padre di Roger Waters, caduto nella Seconda guerra mondiale, fino a volti che appartengono al nostro presente più doloroso, come Mahsa Amini, Nicola Calipari e il piccolo Alan Kurdi. Un flusso visivo che non concede distrazioni e che trasforma lo spettacolo in una denuncia universale contro la violenza, l’ingiustizia e l’oblio.

La platea del Bellini ha seguito ogni passaggio con attenzione quasi sacrale, esplodendo in applausi convinti, segno di una connessione profonda tra palco e pubblico, chiamato non solo ad ascoltare, ma a riflettere.

Straordinaria la qualità del cast, capace di restituire l’opera nella sua complessità musicale ed emotiva senza mai scivolare nell’imitazione sterile. I musicisti hanno dimostrato una tecnica eccellente, una precisione sonora impeccabile e una sensibilità interpretativa che rende omaggio allo spirito dei Pink Floyd, mantenendo al tempo stesso una propria identità artistica. Gli arrangiamenti, le dinamiche, la cura del suono e la perfetta integrazione tra musica e apparato visivo hanno confermato l’altissimo livello della produzione.

The Wall dei Pink Floyd Legend al Teatro Bellini è, dunque, un concerto, uno spettacolo teatrale e un atto politico insieme. Un muro che non divide, ma che costringe a guardare, a ricordare e, soprattutto, a non restare indifferenti. Repliche questa sera e domani.

Avvocato, autrice e speaker radiofonica, aspirante giornalista. Ha conseguito il master in radiofonia presso l'università degli studi suor orsola benincasa di napoli nel 2019 con il progetto sperimentale "Radio Capodimonte" il primo format radiofonico dedicato al mondo museale.

