Nasce Deda Cle: crescita a doppia cifra nel 2024 spinta dall’ingresso nel gruppo Deda

Trento, Bari, 15 maggio 2025 – A meno di un anno dall’acquisizione del 100% di CLE da parte di Dedagroup (Deda), il Gruppo – acceleratore di business e tecnologia e azienda di punta in Italia – prosegue nella declinazione della nuova corporate identity avviata già lo scorso anno e continua a puntare sulla valorizzazione e crescita delle aziende che entrano nel proprio ecosistema.

L’azienda pugliese diventa Deda Cle, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita all’interno del Gruppo e rafforzando l’integrazione con Deda Next, società di Deda impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della PA e delle aziende di pubblico servizio, che ha permesso di attivare sinergie immediate e concrete su tutto il territorio nazionale.

Il rebranding non rappresenta solo un’evoluzione di immagine, ma è l’espressione concreta di un processo di integrazione rapido ed efficace, che dimostra la capacità di Deda di accelerare la crescita delle aziende che entrano nel Gruppo, valorizzandone il potenziale tecnologico, organizzativo e umano. I risultati ottenuti nel 2024 confermano la solidità di questo percorso, con una crescita dei ricavi di Deda Cle del 12%, superando i 5 milioni di euro. Nel corso dell’anno, la squadra è cresciuta con 15 nuovi professionisti.

“La trasformazione digitale delle PA e delle aziende di pubblico servizio è oggi una necessità, non più un’opzione. Siamo di fronte a una domanda crescente di servizi e a risorse limitate, in un contesto segnato da forti disomogeneità territoriali. In questo scenario, il nostro impegno è trasformare le opportunità tecnologiche in soluzioni concrete, che migliorino davvero la vita delle persone. La forte sinergia con Deda Next e le altre aziende del gruppo che operano sul mercato pubblico, ci consente di affrontare queste sfide con una visione sistemica, costruendo progetti che mettono al centro l’interoperabilità dei dati e la prossimità, per offrire un modello di servizi più equo ed efficiente. Deda Cle è parte attiva di questa evoluzione e oggi rafforza ulteriormente la capacità di accompagnare grandi clienti, come Regioni, Enti Locali e ASL, portando esperienza, capacità di innovazione e radicamento nei territori per contribuire alla modernizzazione del Paese.” Lucio Marottoli, Amministratore Delegato di Deda Cle.

Mariarosaria Scherillo, Presidente di Deda Cle, ha aggiunto: “Deda Cle non è solo un nuovo nome, è l’espressione di un’identità aziendale che evolve senza perdere la propria essenza. In questi anni abbiamo costruito una comunità forte, fatta di persone che condividono una visione comune e valori importanti come l’inclusività, la collaborazione e l’innovazione. Vogliamo essere un’azienda in cui ogni persona si senta parte integrante di un progetto più grande, in cui la tecnologia è al servizio delle persone e della società. Crediamo che il nostro contributo possa fare la differenza, e all’interno di Deda possiamo guardare a un futuro ancora più ambizioso.”

Deda Cle si distingue per una proposta che abbraccia diversi settori fondamentali della trasformazione digitale del Paese. Nella sua natura di system integrator e software house, offre al mercato soluzioni personalizzate per lo sviluppo e l’interoperabilità dei sistemi digitali. Con la sua piattaforma proprietaria Resettami, abilita l’ottimizzazione e la gestione dei servizi socio-sanitari, migliorando l’accessibilità e riducendo i tempi di attesa a favore di una gestione più efficiente di welfare e sanità. L’azienda è inoltre specializzata in soluzioni taylor made di innovazione e IT Management e, con una profonda conoscenza di dominio sull’E-Procurement, supporta la Pubblica Amministrazione nella gestione efficiente e trasparente dei contratti pubblici con servizi a valore specialistici

Costantemente orientata all’innovazione, Deda Cle investe costantemente in ricerca e sviluppo, collaborando attivamente con università, centri di ricerca e startup. Tra i progetti più significativi, Resettami Parkylon, sviluppato con il Politecnico di Bari e la Fondazione Michael J. Fox: un software in realtà aumentata in grado di monitorare l’andamento della malattia attraverso un Avatar 3D, vero e proprio gemello digitale del paziente.

Il rebranding di Deda Cle si accompagna a un restyling completo del marchio, dell’identità visiva e del sito web (www.dedacle.com), ora in linea con i segni distintivi del gruppo Deda.