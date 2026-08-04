Atrani tra glamour e turismo: pieno di appuntamenti

Ad Atrani un agosto ed un settembre tra glamour, turismo, cabaret bellezza e gusto. Gli appuntamenti con :Sagra del pesce azzurro , la bellezza di “Un Volto per Fotomodella, Miss Cinema” e “Giornata Mondiale del Turismo”.

Ad animare le serate ospiti Paolo Caiazzo, Anna Falchi e Tony Tammaro.

Sarà una estate tutta da gustare ad Atrani , tra bellezza, enogastronomia e teatro .L’amministrazione comunale di Atrani, in sinergia con associazioni locali, attività turistiche e commerciali, ha predisposto un calendario intenso e variegato per i mesi di agosto e settembre pensato per valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo, confermandone il ruolo di salotto culturale della Costiera Amalfitana. Il programma estivo prenderà il via il 7 agosto con “Un Cantastorie in FRAC”, un elegante tributo alla canzone d’autore affidato al pianoforte di Roberto Ruocco e alla voce di Sabrina Cimino. Spazio poi alla comicità il 13 agosto, quando Paolo Caiazzo porterà in scena lo spettacolo “Terroni si nasce ed io lo nacqui… modestamente”. Ad accompagnare l’artista sarà un ensemble di quattro musicisti (Emidio Ausiello, Franco Ponzo, Luigi Belati e Roberto Giangrande), per un vivace itinerario tra ironia e teatro-canzone. Il 22 e 23 agosto tornerà la Sagra del Pesce Azzurro, tra i momenti più attesi per celebrare la tradizione marinara e i sapori locali. La Sagra del Pesce Azzurro ad Atrani (spesso presentata anche come “Sapori del Mare” o “Festa del Pesce Azzurro”) è una delle manifestazioni enogastronomiche più antiche e identitarie dell’intera ⁠Costiera Amalfitana. Si svolge ogni anno nella seconda metà di agosto e quest’anno si svolgerà il 22 ed il 23 agosto .Atrani è geograficamente il comune più piccolo d’Italia per superficie, ma conserva intatta la sua anima storica di antico borgo di pescatori. Storicamente, la pesca del pesce azzurro (in particolare le alici pescate con le tradizionali lampare) ha rappresentato per secoli la principale fonte di sostentamento e l’asse portante dell’economia locale. La sagra nasce dall’esigenza della comunità di celebrare questo viscerale rapporto con il mare. Quella che inizialmente era una festa spontanea tra pescatori e famiglie del posto, nel corso dei decenni si è strutturata in un percorso gastronomico e culturale capace di attirare migliaia di turisti da tutto il mondo. La forza della sagra sta nell’unione tra la cucina locale e l’architettura unica del paese. Durante i giorni dell’evento, l’intero borgo si mobilita, le storiche scalinate, i vicoli stretti, la celebre piazzetta Umberto I e le arcate sul mare vengono addobbati con reti da pesca, luci e installazioni artigianali. Storicamente la preparazione delle pietanze vede la cooperazione attiva dei ristoranti storici del borgo. Ognuno di essi gestisce una stazione del percorso, dalla spiaggia fino alla Valle del Dragone. Le ricette tramandate di generazione in generazione e servite negli stand includono capisaldi della cucina campana e atranese: zeppolina di fiori di zucca ed alici, tortino di alici farcito con melanzane ,zucchine e peperoni cotti in fogli di limone, mezzo pacchero con pomodorino rosso e giallo melanzane fritte tonno e stick di buccia di melanzane, cuoppo fritto con alici e calamari ,macedonia di frutta e profitteroles al limone .Negli ultimi anni, la sagra ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità. Oltre a ospitare concerti di musica popolare e spettacoli di percussioni sul mare, l’organizzazione ha introdotto importanti novità per adattarsi alle esigenze contemporanee, come l’allestimento di stand interamente dedicati alla cucina senza glutine per celiaci. L’evento oggi rappresenta il perfetto punto d’incontro tra il passato marittimo di Atrani e il suo presente di perla turistica internazionale. La manifestazione si chiuderà la sera del 23 agosto in Piazzale Marinella con il concerto di Tony Tammaro, pronto ad animare la piazza con il suo travolgente repertorio ironico. Nel mese di settembre il borgo diventerà una passerella a cielo aperto per il mondo della moda e dello spettacolo. L’11 settembre si svolgerà la quarantesima edizione del concorso “Ragazza Cinema”, presentata da Anna Falchi ed Antonio Zequila, mentre il 12 settembre andrà in scena la Finale Nazionale della 42ª edizione di “Un Volto per Fotomodella – Miss Cinema”. A condurre la serata conclusiva sarà Anna Falchi, affiancata da Giuseppe Pisacane. L’intero calendario 2026 vedrà la partecipazione di numerosi volti noti della televisione e della cultura. Una scelta mirata per promuovere un turismo esperienziale e di qualità, capace di raccontare la storia, la bellezza e l’anima più autentica di Atrani.

Il 26 settembre per concludere questo importante cartellone dell’estate atranese, si terrà la “Giornata Mondiale del Turismo “ un incontro con giornalisti, docenti universitari, politici e addetti ai lavori che si confronteranno su una tematica importante ,ma fragile, come turismo ed overtourism.