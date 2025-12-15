Il Magistrato Catello Maresca incontra gli studenti a Piano di Sorrento

Domani, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 9:00, l’Istituto Tecnico Nautico (ITN) “Nino Bixio” di Piano di Sorrento ospita il Dott. Catello Maresca, magistrato di spicco e autore di numerosi saggi sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.

Il Dott. Maresca presenterà il suo ultimo libro, “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere“, un’opera che analizza l’eredità umana, professionale e intellettuale di uno dei simboli più importanti dell’antimafia. L’evento si prefigge lo scopo di avvicinare gli studenti ai valori civici fondamentali, sottolineando l’importanza del sacrificio e dell’impegno etico nel servizio allo Stato.

L’incontro non sarà una semplice conferenza, ma un momento di interazione diretta con il mondo giovanile. A tal proposito, gli alunni dell’ITN “Nino Bixio” parteciperanno attivamente all’evento realizzando un podcast dedicato. Questo progetto permetterà loro di approfondire le tematiche a trattate, raccogliere testimonianze e diffondere i messaggi di legalità e dovere civile.

Tra gli interventi previsti i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Teresa Farina e del Delegato all’istruzione del Comune di Piano di Sorrento, Prof. Giovanni Ruggiero; modera la docente e giornalista Rosanna Astengo.

L’intera comunità scolastica è invitata a partecipare per riflettere sull’importanza della memoria e sulla costruzione di un futuro libero dalla criminalità, nel solco tracciato dall’esempio del Giudice Falcone.

Cosa: Presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”

Ospite: Dott. Catello Maresca, Magistrato

Quando: Martedì 16 dicembre 2025, ore 9:00

Dove: Centro Polifunzionale del Comune, Piano di Sorrento