Al Nocera Jazz Festival domenica 19 luglio Sergio Caputo – Ne approfitto per fare un po’ di musica-

Continuano ,con grande successo di pubblico e di critica , i concerti del Nocera Jazz Festival. Domenica 19 luglio sarà la volta di Sergio Caputo l’autore di tanti, indimenticabili, successi da “Un Sabato Italiano” a “È l’astronave che va”, da “Italiani Mambo”.Dopo il grande successo del tour del quarantennale di “Un sabato italiano” – ecco un nuovo show dal titolo “Ne approfitto per fare un po’ di musica” (suona familiare?) ed avrà un repertorio basato sui successi più “cult” dell’intera carriera di Sergio Caputo – laddove “Un Sabato Italiano 40” era – anzi è – basato essenzialmente sull’album omonimo.

Gli aficionados della musica di Sergio Caputo, vecchi e nuovi ,potranno dunque ascoltare canzoni che sono state le pietre miliari di una carriera artistica piena di successi, alcuni dei quali, pur cari al pubblico non sempre hanno trovato il loro degno posto nella scaletta dei vari tour.

“Ne approfitto per fare un po’ di musica” sarà uno show basato sull’elasticità, in cui Sergio si racconterà con storie e canzoni che hanno segnato la sua vita e, di molte persone, accompagnato come sempre da una band di musicisti straordinari. Ad ospitare il concerto la straordinaria location della Caserma Tofano di Nocera Inferiore Via Francesco Solimena, 1.

Il “Nocera Jazz Festival” gode dei patrocini del MIC ( Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio -Salerno -Avellino),ConfCommercio,Camera di Commercio Salerno,ASL Salerno, Diocesi Nocera Inferiore -Sarno,Museo S.Prisco. La Direzione artistica del Nocera Jazz Festival e’ de “ Il Moro “ in collaborazione con Sofy Music.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Il concerto di Sergio Caputo sostituisce il concerto precedentemente previsto di Ron.

I biglietti già acquistati per Ron saranno automaticamente validi per il nuovo concerto.

Per eventuali richieste di rimborso, scrivere all’assistenza di Postoriservato.it

Accesso alla struttura dalle ore 20:30

Open Act 21:00

* Arianna Fortunato – Voce

* Federica Sergio – Pianoforte

Concerto ore 21:30

Sergio Caputo – Ne approfitto per fare un po’ di musica

Caserma Tofano

Via Francesco Solimena, 1