Outside your box “Extra” – Episodio 4 – Siamo davvero preparati allo smartworking?

Online il quarto episodio di “Outside your box” di Livecode Full Media Agency, l’agenzia di comunicazione del gruppo Livenet, editore della nostra testata.

Oggi parleremo dello smartworking: siamo davvero pronti a cambiare il nostro modo di interagire?

E poi: quali sono gli strumenti più adeguati per lavorare in smartworking? Cosa serve per essere efficaci?

Nel video vi diamo qualche dato utile per contestualizzare questo momento e alcuni tool per poter migliorare le perfomance.

Buona visione!

Vi ricordo anche che fino al 30 aprile il nostro magazine Live Performing & Arts è scaricabile gratuitamente dal sito www.musicaeculturamagazine.it utilizzando il coupon IORESTOACASA.

In questo format – con dei brevi video – vi porteremo all’interno della nostra agenzia per raccontarvi il nostro lavoro, per farvi conoscere nel dettaglio come elaboriamo le strategie per i nostri committenti… in poche parole, come funziona un’agenzia di comunicazione digitale!