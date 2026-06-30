VIII edizione Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento

Torna il festival multidisciplinare tra panorami e architettura che porta danza, musica e prosa sul palcoscenico naturale della città di Pozzuoli e dei Campi Flegrei generando un confronto tra storia antica e realtà contemporanea

Il festival multidisciplinare “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, prodotto e organizzato dall’associazione Luna Nova con la direzione artistica di Veronica Grossi, giunge quest’anno all’VIII edizione e prende il via martedì 30 giugno a Largo Centimolo, la terrazza del Rione Terra, il più antico e caratteristico borgo di Pozzuoli, dove, a partire dall’ora del tramonto, si terrà un doppio appuntamento dedicato alla danza e alla musica.

Ad aprire la serata, alle 19:30, sarà la performance “Intercettazioni” della Compagnia Mandala, con la coreografia di Paola Sorressa. A seguire, i virtuosi violoncellisti Francesco Scalzo e Raffaele Sorrentino presenteranno il progetto “Cello to Cello”, un concerto che intreccia musica classica tradizione e celebri colonne sonore. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.