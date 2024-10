Città Metropolitana di Napoli alla BMTA di Paestum

La Città Metropolitana di Napoli sarà presente, per la prima volta con un proprio stand, alla BMTA-Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum in programma da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 presso il Next, l’ex Tabacchificio Cafasso di Capaccio Paestum, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti.

Un’opportunità per promuovere al meglio tutte le aree archeologiche presenti sul proprio territorio, dai grandi attrattori culturali di Pompei ed Ercolano, alle bellezze meno note come il sito di Longola, Oplonti, Boscoreale, il territorio di Acerra e Suessula, dalla Villa Augustea a Somma Vesuviana alla Tomba del Cerbero a Giugliano fino all’archeologia subacquea del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: una diversità e una ricchezza che pochi altri territori possono vantare.

Per inaugurare la partecipazione della Città Metropolitana di Napoli alla BMTA24 Vincenzo Cirillo, consigliere metropolitano delegato alla Promozione del territorio ha organizzato una conferenza stampa con i principali attori del turismo archeologico, una delle principali leve di sviluppo anche economico del territorio e terrà un intervento dal titolo esplicativo: “Pompei, Ercolano, ma anche tanto altro: la Città Metropolitana di Napoli è uno scrigno di tesori diffusi di inestimabile valore, la più grande area archeologica d’Italia e forse del mondo”.

Giovedì 31 ottobre alle ore 12.00 presso la sala ArcheIncoming con lui ci saranno Fabio Pagano, Direttore Parco Archeologico Campi Flegrei che illustrerà i cantieri e le nuove scoperte, Francesco Sirano Direttore del Parco Archeologico di Ercolano che parlerà di un “Parco tra terra e mare: il Mito con il futuro intorno”, Mariano Nuzzo Soprintendente Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli che illustrerà le nuove attività di scavo: dalla Villa Augustea a Somma Vesuviana alla Tomba del Cerbero a Giugliano fino all’archeologia subacquea, per spiegare le potenzialità di valorizzazione di questi siti. Interverrà alla conferenza stampa anche Corrado Sorbo Vicepresidente Federalberghi Costa del Vesuvio per esporre i dati sui flussi del turismo archeologico, sul modo migliore di organizzare e accogliere i visitatori, Luigi Barbati Presidente regionale UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane che illustrerà il ruolo delle Pro Loco nella promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio archeologico, in particolare. Tra i relatori anche Anna Mercogliano Assessore alla Cultura Comune di Cimitile, sede delle Basiliche Paleocristiane, un patrimonio inestimabile tra archeologia e fede, Raffaele Lettieri Presidente Consiglio comunale di Acerra che discuterà delle prospettive di sviluppo dell’area acerrana e nolana e, in particolare, del Museo di Archeologia e Storia del Territorio di Acerra e Suessula e Vincenzo Calvanese Responsabile Ufficio Tecnico del Parco Archeologico di Pompei per promuovere sempre di più la fruizione di Oplontis, Stabiae, Boscoreale, Longola: una corona di perle per un turismo integrato nel sistema Grande Pompei.

Presso lo stand della Città Metropolitana di Napoli sarà possibile ricevere informazioni sui molteplici siti archeologici presenti sul territorio, ritirare brochure e altro materiale informativo, mentre sui monitor scorreranno le immagini di reperti unici, testimoni di una storia e di una civiltà millenaria. In programma per gli operatori del settore anche incontri con buyers nazionali e internazionali per promuovere, come destinazioni archeologiche, siti oggi meno conosciuti.

Per info: https://www.borsaturismoarcheologico.it/