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“Vista Mare” racconta il Molise

la trasmissione di Rai 1 continua dopo il successo della prima puntata

by Redazione
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Dopo il successo della puntata inaugurale dedicata a Pozzuoli, “Vista Mare” torna sabato alle 12:30 su Rai 1 con un nuovo appuntamento. Federico Quaranta e Diletta Acanfora accompagneranno i telespettatori alla scoperta del Molise, una terra autentica dove mare, tradizioni, ricerca e cultura si intrecciano in un racconto fatto di persone, luoghi e storie.

Nel corso della puntata, il viaggio porterà il pubblico tra la costa molisana e l’entroterra, alla scoperta di un territorio che custodisce un’identità forte e autentica. Un itinerario che mette in luce il dialogo tra natura, innovazione e memoria, attraverso esperienze capaci di raccontare il volto più vero della regione.

Non mancheranno gli incontri con chi, ogni giorno, contribuisce a valorizzare il territorio attraverso il proprio lavoro: dalla ricerca scientifica alle nuove tecnologie applicate alla salute, fino alle esperienze sportive e sociali che dimostrano come il mare possa diventare uno spazio di inclusione, crescita e condivisione.

Ancora una volta, “Vista Mare” sceglie di mettere al centro le persone e i luoghi, raccontando un’Italia autentica attraverso esperienze, tradizioni e testimonianze che custodiscono il valore più profondo dei territori.

“Vista Mare” è un programma di Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto dalla Zeus Group, con la squadra di autori composta da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Alessio Landolfi.

Con il suo linguaggio fatto di incontri, paesaggi e racconti, il programma continua a offrire uno sguardo originale sul patrimonio culturale, paesaggistico e umano del nostro Paese, valorizzando quelle storie che rendono unica l’Italia.

La nostra redazione

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