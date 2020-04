Live Performing & Arts presenta “AudioLive Special Night” in diretta streaming dalle ore 21.00 su Facebook

Il primo maggio 2020 a partire dalle 21.00 sulla pagina Facebook della rivista “Live Performing & Arts” andrà in onda “AudioLive Special Night“, che ripropone in diretta il format “AudioLive”, il podcast della neonata rivista made in Napoli diretta da Stefano Valanzuolo che si avvale di un team di giovani redattori per raccontare tutta la bellezza delle arti performative, dalla musica, con ampio spazio per la musica classica, al teatro, alla danza.

Esibizioni dal vivo per ribadire che la musica non si ferma, che per l’arte non c’è lockdown, ma soprattutto per sostenere il “Progetto Brasile” della Fraternità Francescana di Betania e dare un’opportunità ai bambini della comunità di Salvador de Bahia.

A suonare sul palco virtuale di “AudioLive Special Night” Nicolò Annibale, Le Fasi, Dario Guarino aka Aged Teen, Andrea Vigoriti e gli Allerija, presentati da Marco Pascucci e Rino Talente. Interverranno il direttore di Live Performing & Arts Stefano Valanzuolo, la vicedirettrice Gloria Esposito e Frà Michele Zanet in collegamento dal Brasile.

Sarà possibile seguire la diretta su questi canali: