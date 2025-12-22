AdcHorseteam al Christmas Show di Cattolica: il modo migliore per chiudere la stagione 🎄🐴

C’è un momento, a fine anno, in cui la fatica di mesi interi si trasforma in orgoglio: è quando si rientra da una trasferta importante con negli occhi le luci dell’arena, il rumore degli zoccoli sulla sabbia e quella sensazione unica che solo l’equitazione sa regalare. Il Team AdcHorseteam, guidato da Angelo Di Costanzo, ha salutato la stagione agonistica 2025 partecipando al Christmas Show che si è tenuto dal 18 al 21 dicembre 2025 presso l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (RN), a due passi da Cattolica.

A rendere speciale questo appuntamento è stata l’atmosfera: un concorso natalizio che unisce sport, spettacolo e spirito di squadra, in una struttura pensata per accogliere cavalieri, cavalli e pubblico con standard alti e un’organizzazione rodata da grandi eventi.

Un concorso “di peso” per chiudere l’anno

Il Christmas Show si inserisce nel calendario come Concorso Ippico Nazionale A5* e, anche nel 2025, ha proposto un programma ricco: 49 categorie, con gare distribuite su più campi (tra cui Grand Prix e Acquario), a conferma di un evento intenso e molto partecipato, dalle categorie dedicate ai giovani cavalli (4–6 anni) fino alle altezze più impegnative, con momenti spettacolari come la Sei Barriere.

I protagonisti AdcHorseteam

A rappresentare i colori del team in questa trasferta di fine stagione sono stati:

Francesca Pia Bruno

Chiara Chiacchio

Giorgia Cristofaro

Maria Domenica D’Alterio

Serena Giordano

Giuseppe Riccio

Dopo un anno di lavoro costante, allenamenti, sacrifici e crescita sportiva, il Christmas Show è diventato il palcoscenico ideale per chiudere il 2025 con la giusta energia: concentrazione in campo, sostegno fuori, e quella “magia” che a dicembre si sente ancora di più quando lo sport è vissuto con passione vera.

Un finale che sa di ripartenza

Tornare da Cattolica non significa soltanto “archiviare” una gara: significa portarsi a casa esperienza, consapevolezza e motivazione per il nuovo anno. Il Christmas Show, per AdcHorseteam, è stato il simbolo perfetto di questo passaggio: un bilancio di stagione e, allo stesso tempo, un punto di partenza per obiettivi ancora più ambiziosi.

Buon rientro e complimenti a tutti gli atleti e allo staff: che il 2026 inizi con lo stesso spirito con cui si chiude il 2025. 🎉