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GIOVEDÌ 14 MAGGIO SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR DARIO SANSONE E FRANCESCO DI BELLA SARANNO IN CONCERTO CON “CANZONI ALLA MANO LIVE”

Un incontro ravvicinato tra due delle voci più poetiche della scena napoletana

by Comunicato Stampa
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Al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo 30) diretto da Nu’Tracks, giovedì 14 maggio, alle ore 21:00, andrà in scena “Canzoni alla mano live”, con Dario Sansone e Francesco Di Bella, un evento prodotto da Nu’Tracks. Chitarre, storie e canzoni spogliate di tutto, alla mano appunto, per raccontare il viaggio musicale e il processo creativo dei due artisti tra brani storici e nuove scritture. Per una sera il palco diventa il luogo dove Francesco e Dario, tra aneddoti e un bicchiere di vino, svelano al pubblico i retroscena della propria scrittura.

L’evento nasce soprattutto dalla voglia di raccontarsi e raccontare l’esperienza del processo creativo dei brani, come accaduto anche durante i laboratori di songwriting che i due cantautori hanno condiviso negli anni. Alcuni loro allievi, in questo momento in uscita con delle proposte discografiche, saranno ospiti speciali della serata: Verrone, Spina, e Faderica tra i nomi che calcheranno il palco.

«Si tratta di un evento speciale dove, non suoneremo soltanto le nostre canzoni in una chiave diversa, ancora più intima, come se le avessimo appena scritte, raccontando al pubblico alcuni aneddoti che ne hanno accompagnato la genesi – spiegano i due cantautori – ma condivideremo il palco unendo le nostre voci e le nostre storie».

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