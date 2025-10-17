BMFL 2025: prima tappa lunedì 20 ottobre al Centro Direzionale di Napoli con la “Festa Nazionale IEFP”

Lunedì 20 ottobre, a partire dalle ore 9.00, presso l’Auditorium del Centro Direzionale di Napoli (Isola C3, Viale della Costituzione), prenderà il via la sesta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL) con la “Festa Nazionale IeFP”, la cerimonia di consegna dei diplomi e il benvenuto ai nuovi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro è promossa dalla Fondazione Super Sud ETS e organizzata dal Gruppo Stratego Società Benefit, con il sostegno di Sviluppo Campania.

La tappa di Napoli ospiterà la festa di FORMA – Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale in collaborazione con l’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania e si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti e un momento di intrattenimento curato da Decibel Bellini, seguito dalla tavola rotonda “Bilancio IeFP in Italia e in Campania”, dedicata al ventennale della Legge 226/2005.

Interverranno Paola Vacchina, Presidente di FORMA Nazionale, con un contributo su “La IeFP: un’eccellenza italiana a vent’anni dalla L. 226/2005”, e Mattia Dolci, esperto di sistemi formativi, con un focus su “Sistema duale e apprendistato in Italia: stato dell’arte”. Le conclusioni saranno affidate all’Assessora regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, mentre il coordinamento sarà curato da Matilde Cesaro, formatrice e coach per lo sviluppo del potenziale.

Alle ore 10.45 è previsto un intermezzo musicale con percussioni a cura di Capone & BungtBangt, che anticiperà la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi IeFP, condotta da Decibel Bellini, con il benvenuto ai nuovi iscritti e la partecipazione dei rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale della Campania.

Presente una fiera espositiva con laboratori e aree esperienziali curate dagli Enti IeFP della Campania e CPI. Tra le attività in programma, la mostra dei prodotti e dei manufatti “Le meraviglie della IeFP” e le dimostrazioni pratiche realizzate dagli allievi e dalle allieve dei percorsi formativi regionali. Spazio anche al Corner Radio TV e ai Panel Talk, condotti da giornalisti radio-televisivi, con testimonianze aziendali e interviste a studenti e formatori.

Dopo Napoli, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro proseguirà con la tappa del 23 ottobre a Caserta, presso il Liceo Statale “Alessandro Manzoni”, dedicata a orientamento e lavoro, e con quella dell’11 novembre a Benevento, presso la sede di Confindustria, dove si terrà il focus “Women in Charge On Tour” sull’empowerment imprenditoriale femminile, la parità di genere e la valorizzazione del talento.

La BMFL 2025 si concluderà dal 3 al 5 dicembre presso la Giffoni Multimedia Valley, in partnership con il Giffoni Film Festival.