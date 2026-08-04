Successo di Giorgia all’ Arena dei Cedri

L’Arena dei Cedri conquista già tutti: il esordio di successo con Giorgia per la nuova location dei grandi live. Sabato 8 agosto atteso Luchè.

È iniziata con un successo straordinario la programmazione 2026 dell’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (CS), che ha inaugurato la propria stagione ospitando una delle artiste più autorevoli del panorama musicale italiano. Il concerto di Giorgia ha segnato il debutto ufficiale della nuova struttura dedicata ai grandi eventi dal vivo, registrando un consenso unanime da parte del pubblico e confermando fin dalla prima serata le potenzialità di un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per lo spettacolo in Calabria.

Per oltre due ore di concerto, Giorgia ha incantato migliaia di spettatori con una performance intensa e coinvolgente. L’emozione del pubblico si è tradotta in un lungo tripudio di applausi e in una standing ovation già al termine del terzo brano, testimonianza dell’impatto artistico di una delle voci più autentiche e apprezzate della musica italiana.

L’esordio dell’Arena dei Cedri ha riscosso apprezzamenti anche sotto il profilo organizzativo e logistico. Positivi i riscontri relativi al comfort degli spazi, all’accessibilità dell’area e all’efficienza del sistema di afflusso e deflusso, con collegamento diretto alla Strada Statale che ha consentito una gestione fluida della mobilità degli spettatori provenienti da diverse località.

Determinante il lavoro di pianificazione e coordinamento che ha accompagnato la nascita del progetto. Il meticoloso impegno del direttore artistico Alfredo De Luca, unitamente all’azione dell’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, guidata dal sindaco Ugo Vetere, ha contribuito al raggiungimento di un risultato che segna un importante punto di partenza per la valorizzazione del territorio attraverso i grandi eventi culturali e musicali.

La programmazione dell’Arena dei Cedri è cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria ed è realizzata con la partecipazione e il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri, in un percorso condiviso finalizzato alla promozione turistica e culturale della Riviera dei Cedri.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento in calendario. Sabato 8 agosto salirà sul palco dell’Arena dei Cedri Luchè, tra i protagonisti più rappresentativi della scena rap italiana contemporanea, per un live che si preannuncia tra gli eventi più attesi dell’estate.

L’ottimo debutto della struttura conferma l’avvio di un percorso strategico destinato a rafforzare il ruolo dell’Arena dei Cedri quale nuova location di riferimento per i grandi spettacoli dal vivo, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale della Regione Calabria e a consolidarne l’attrattività nel panorama nazionale degli eventi.