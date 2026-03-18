Enzo Avitabile: Musica, identità e benessere: in Ateneo a Salerno

Il 17 marzo, presso il Teatro di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, si è svolto l’evento “Musica, identità e benessere”, che ha visto protagonista Enzo Avitabile, figura di grande rilievo nel panorama musicale italiano e internazionale. L’ immensità del maestro Avitabile fatta di parole, danza e musica ha illuminato il teatro dell’ Ateneo dell’ Università degli Studi di Salerno. Una chiacchierata avvolgente intima emozionante che ha visto la partecipazione degli studenti con Enzo Avitabile. Una raccolta musicale profonda e significativa che ha illuminato il cuore e la platea dei partecipanti. Discorsi intimi, ricordi intensi ed emozioni indelebili, l’ arte del maestro suscita sempre grande approfondimenti e consapevolezza. Il suo della sua voce, il calore delle sue parole propagate nel teatro abbracciano i pensieri degli studenti fortemente interessati, non solo alla musica , ma al vissuto di Enzo Avitabile.

L’ incontro è inserito nel progetto ProBen/PRIMA, volto alla promozione del benessere psicologico ed emotivo degli studenti.

Relatore dell’evento è stato il professore Mauro Cozzolino, psicologo, psicoterapeuta ed ipnoterapeuta, che ha guidato e moderato il dialogo, offrendo spunti di riflessione sul legame tra musica, identità e benessere psicologico. Il suo intervento ha contribuito a evidenziare il valore della musica come strumento di espressione emotiva e di cura della persona. Una triade bellissima sotto l’ egida del prof. Cozzolino insieme ad Enzo ed Andrea suo autore.

Significativo anche la presenza della professoressa Paola Aiello, docente ordinaria del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, che ha sottolineato l’importanza di iniziative interdisciplinari capaci di coniugare dimensione educativa, culturale e relazionale all’interno del contesto universitario.

Durante la mattinata, Enzo Avitabile ha dialogato con studenti e studentesse, alternando riflessioni a momenti musicali. Ha affrontato temi profondi come identità culturale, memoria, spiritualità e incontro con l’altro, presentando la musica come linguaggio universale capace di creare connessioni e promuovere inclusione.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto, evidenziando il ruolo della musica non solo come forma artistica, ma anche come strumento educativo e terapeutico. La partecipazione attiva degli studenti e l’intensità dell’esperienza hanno reso la giornata particolarmente significativa, confermando la forza comunicativa e umana dell’artista.