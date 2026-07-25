Costantino Vitagliano al Frontemare

MA Hotels e Mimmo Maresca accendono l’estate: al Frontemare Experience il Pool Party sotto le stelle con Costantino Vitagliano

Licola (Napoli). Una notte speciale, costruita per celebrare l’estate attraverso eleganza, intrattenimento e mondanità. È quella andata in scena il 23 luglio al Frontemare Experience, dove MA Hotels, con l’organizzazione di Mimmo Maresca, ha dato vita a un suggestivo Pool Party “Sotto le stelle”, con special guest Costantino Vitagliano.

Un evento curato nei dettagli, pensato per offrire agli ospiti un’esperienza immersiva e coinvolgente: la piscina illuminata, il cielo stellato, la musica, i cocktail e un’atmosfera glamour hanno trasformato la location in uno spazio esclusivo dove vivere una notte d’estate fuori dall’ordinario.

Ma dietro il Pool Party c’è un progetto imprenditoriale che nasce da una lunga esperienza nel settore del turismo. MA Hotels nasce infatti dopo oltre vent’anni di esperienza nel comparto turistico dei fratelli Mimmo e Angelo Maresca: il nome stesso dell’azienda nasce dalle iniziali dei due fratelli, che hanno scelto di mettere a sistema competenze, esperienza e una profonda conoscenza del mondo dei viaggi.

Il core business di MA Hotels è rappresentato dalle agenzie di viaggio di tutta Italia, alle quali la società offre una piattaforma con un portfolio di circa 800mila strutture ricettive in tutto il mondo. Una rete internazionale e un’offerta ampia che hanno permesso all’azienda di consolidare il proprio ruolo nel settore e di costruire relazioni quotidiane con centinaia di professionisti del turismo.

Accanto al mondo dei viaggi, però, c’è da sempre anche la passione di Mimmo Maresca per l’organizzazione degli eventi serali. Da qui nasce l’idea di organizzare un Pool Party: creare un momento speciale dedicato proprio alle agenzie di viaggio, agli amici e ai collaboratori del settore, in occasione della chiusura dell’anno commerciale.

«Volevamo creare un momento diverso dal solito, un’occasione per incontrarsi al di fuori del lavoro, condividere un’esperienza e festeggiare insieme la conclusione di un anno commerciale. Il mondo del turismo è fatto soprattutto di relazioni e per noi era importante dedicare una serata ai nostri amici, collaboratori e alle agenzie di viaggio che ogni giorno fanno parte del nostro percorso. Abbiamo scelto di unire business e divertimento, in un contesto informale ma curato, capace di rappresentare pienamente lo spirito di MA Hotels», spiega Mimmo Maresca.

La serata ha rappresentato dunque molto più di una semplice festa estiva. La serata è stato un vero momento di networking, condivisione e relazione, in cui il lavoro ha incontrato il divertimento e le relazioni professionali si sono trasformate in un’occasione di convivialità.

A rendere ancora più originale il Pool Party è stato il particolare dress code: costume obbligatorio by MA Hotels. Una scelta ironica e distintiva, diventata la vera cifra stilistica della serata e che potrebbe anticipare un progetto più ampio, la creazione di una vera e proprio linea mare firmata dai fratelli Mimmo e Angelo per MA HOTELS.

«Il costume obbligatorio è nato quasi come una provocazione, ma anche come un modo per dare un’identità precisa all’evento. Ci piaceva l’idea che MA Hotels fosse riconoscibile anche attraverso un elemento concreto, da indossare e da vivere. Chi sa cosa succederà per l’estate 2027.», racconta ancora Mimmo Maresca.

A firmare l’organizzazione del pool party è stato dunque Mimmo Maresca, ideatore di una serata capace di unire spettacolo, eleganza e convivialità, valorizzando la filosofia di MA Hotels, realtà che guarda al futuro attraverso nuove esperienze e nuove forme di relazione con il proprio mondo professionale.

La scelta della location non è stata casuale. MA Hotels ha scelto il Frontemare Experience, individuato come il luogo capace di rappresentare meglio lo spirito del by night napoletano: un ambiente dinamico, glamour e spettacolare, in cui la musica, l’intrattenimento e la socialità diventano protagonisti.

Il Frontemare ha fatto così da cornice perfetta a una notte in cui ogni elemento è stato pensato per creare un’atmosfera speciale: dalle luci della piscina alla musica, dagli allestimenti al dress code, fino alla presenza dello special guest Costantino Vitagliano, volto iconico dello spettacolo italiano, la cui partecipazione ha contribuito a rendere ancora più esclusivo l’appuntamento.

La sua presenza ha acceso l’entusiasmo degli ospiti e regalato alla serata un ulteriore momento di spettacolo e glamour, in una notte costruita per celebrare non soltanto la chiusura di un anno commerciale, ma soprattutto le persone e le relazioni che rendono possibile il lavoro quotidiano.

MA Hotels conferma così la propria capacità di guardare oltre il tradizionale concetto di agenzia e piattaforma turistica, costruendo occasioni di incontro, relazione e intrattenimento. E Mimmo Maresca, forte di una lunga esperienza nel mondo degli eventi, torna a mettere la propria visione al servizio di un progetto capace di unire business e divertimento.

Una notte sotto le stelle, dunque, ma soprattutto una notte firmata MA Hotels e Mimmo e Angelo Maresca: un evento nato per chiudere un anno di lavoro, celebrare le relazioni e aprire nuovi percorsi. Con un costume personalizzato, una piscina illuminata, la musica, Costantino Vitagliano e un’idea già pronta a diventare qualcosa di più grande.

A documentare l’evento ci sono state le telecamere di Alfredo Mariani, storico rotocalco nazionale dedicato all’attualità, al costume e alla moda, da vent’anni presenza consolidata nel panorama nazionale del glamour, degli eventi e del fashion.