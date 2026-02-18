Le Mani di Napoli al fianco del Teatro Sannazaro

L’Associazione Le Mani di Napoli esprime profonda vicinanza e solidarietà al Teatro Sannazaro, colpito dal grave incendio che ha ferito uno dei luoghi più rappresentativi della cultura partenopea. In questo momento di grande dolore per la città, l’Associazione manifesta la propria sincera vicinanza alla famiglia Sansone, storica anima e custode del teatro, e a tutte le artiste, gli artisti e i lavoratori che negli anni hanno reso il Sannazaro un presidio vivo di identità, memoria e creatività. Le Mani di Napoli conferma sin da ora la propria disponibilità a essere parte attiva nel percorso di rilancio del teatro e comunica di essere già in contatto con le istituzioni locali per l’organizzazione di una III Edizione Straordinaria di “Napoli Crea – Made in Italy”, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, interamente dedicata al sostegno del Teatro Sannazaro. L’iniziativa dovrebbe svolgersi in via Chiaia, la strada del teatro, che per l’occasione sarà trasformata in un grande spazio urbano di cultura, artigianato e partecipazione, con il coinvolgimento diretto di artigiani, creativi e realtà del Made in Napoli. Sono previste esposizioni, workshop, performance, letture e momenti culturali diffusi. Tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti al Teatro Sannazaro. “Il Teatro Sannazaro non è solo un luogo di spettacolo, ma una parte viva della nostra storia collettiva. Essere vicini oggi alla famiglia Sansone significa difendere un patrimonio che appartiene a tutta Napoli. Gli artigiani di questa città sanno cosa vuol dire custodire e tramandare: per questo non resteremo a guardare”, dichiara il Presidente Giancarlo Maresca.

“Portare Napoli Crea nella strada del Sannazaro significa affermare che la cultura non si spegne e che il lavoro artigiano è pronto a sostenerla. Siamo già al lavoro con le istituzioni e con la comunità creativa della città. Gli artigiani non mollano il teatro. Napoli non molla il Sannazaro”, aggiunge il Direttore Generale Damiano Annunziato. Con questa iniziativa, l’Associazione ribadisce il proprio impegno a difesa della cultura come bene comune e la volontà di trasformare un momento di difficoltà in un’azione concreta di solidarietà e rinascita:

“Le Mani di Napoli” contribuiranno a rialzare il sipario del Sannazaro.