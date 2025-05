Sapori, Musica e Comunità: torna la Sagra Country all’I.S. “G. Falcone”

L’Istituto Superiore “G. Falcone” di Licola di Pozzuoli (NA) apre le porte alla cittadinanza per il tanto atteso Country Festival – Braci & Fritture, una sagra enogastronomica che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2025.

L’evento, organizzato con passione da alunni, docenti, dirigente e personale, promette quattro giorni di sapori, musica e condivisione, lungo la suggestiva via Domitiana (di fronte al villaggio Ideal Camping).

Il programma è ricco: primi piatti tipici come pasta e patate con provola, cavatelli al ragù, ziti alla genovese e fagioli alla messicana, fritti sfiziosi come scagliozzi, polpette, alici e pizze fritte, e un angolo braceria con panini, hamburger, salsicce, wurstel e verdure. Non mancheranno i laboratori per giovani ospiti, attivi ogni mattina dalle 11:00 alle 13:00.

Le serate saranno animate da musica dal vivo, grazie al contributo dell’Accademia Cimarosa – Musica e Teatro.

Oltre al gusto, l’evento riflette la qualità dell’offerta formativa dell’I.S. “G. Falcone”: alla guida della dirigente Rossella Tenore, l’istituto rappresenta una realtà scolastica dinamica, attenta alla crescita culturale e al futuro professionale degli studenti che passa attraverso la promozione di iniziative interdisciplinari e didattica esperienziale, valorizzando in tal modo le competenze trasversali e lo spirito di collaborazione.

Un’occasione unica per stare insieme, celebrare il territorio e riscoprire lo spirito di comunità.