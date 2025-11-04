Bandi e contributi in Emilia-Romagna: la guida alle opportunità

La Regione si conferma un polo di attrazione per le imprese grazie a una serie di bandi e contributi, soprattutto nel campo della transizione ecologica, ma cogliere queste occasioni richiede un approccio professionale.

L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni più dinamiche d’Italia nel campo della finanza agevolata, offrendo un ecosistema fertile per le imprese che puntano a investire in innovazione, sostenibilità e crescita. Il tessuto imprenditoriale locale può contare su un supporto istituzionale costante, che si traduce in una serie di bandi, contributi a fondo perduto e crediti d’imposta pensati per stimolare lo sviluppo.

In questo quadro, un’attenzione particolare è rivolta alla transizione ecologica, un pilastro strategico per la competitività futura delle aziende del territorio. Le opportunità sono numerose, ma per coglierle è necessario sapersi orientare in un panorama complesso e altamente competitivo.

Il Fondo Energia, un esempio emblematico dell’impegno regionale

Un esempio significativo dell’impegno della regione sul fronte della green economy è stato il Fondo Energia Regione Emilia-Romagna. Sebbene lo sportello di questo bando sia chiuso, la sua struttura ne fa un caso di studio importante per comprendere l’approccio regionale. La misura prevedeva un fondo rotativo per sostenere interventi di efficienza energetica e sviluppo sostenibile, rivolgendosi a imprese di ogni dimensione.

L’agevolazione consisteva in finanziamenti fino a 1 milione di euro, con il 75% dell’importo a tasso zero, e un contributo a fondo perduto per coprire le spese tecniche. I progetti ammissibili spaziavano dall’efficientamento energetico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, fino a interventi a favore dell’economia circolare, testimoniando una visione integrata della sostenibilità.

Le opportunità attuali: parità di genere e sostegno all’efficienza energetica

Oltre al fronte green, la regione supporta attivamente anche la crescita sociale e culturale delle imprese. Un’iniziativa di rilievo è il bando promosso da Regione Emilia-Romagna e Unioncamere per l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022). Con uno stanziamento di 800.000 Euro, la misura offre un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute per i servizi di consulenza e di certificazione, con un massimale di 12.000 Euro per impresa. Questo strumento non solo migliora l’immagine aziendale, ma promuove un ambiente di lavoro più equo e inclusivo.

L’impegno per la transizione energetica prosegue con misure mirate, come il bando della Camera di Commercio dell’Emilia, che mette a disposizione 1,5 milioni di Euro per le Micro, Piccole e Medie Imprese delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. L’obiettivo è incentivare interventi di efficienza energetica e l’installazione di impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili.

Le imprese possono beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento, fino a un massimo di 14.000 Euro. Le spese ammissibili includono l’acquisto di impianti fotovoltaici, collettori solari, pompe di calore e sistemi di “relamping” a LED, interventi concreti per ridurre i consumi e l’impatto ambientale.

La necessità di una guida esperta

La presenza di così tante opportunità, se da un lato è un vantaggio, dall’altro rende il panorama della finanza agevolata estremamente competitivo. I bandi regionali e nazionali, che mettono a disposizione risorse ingenti, attirano un gran numero di partecipanti, e le procedure per la presentazione delle domande sono spesso complesse e rigorose.

Scegliere un partner con anni di esperienza consolidata nel settore diventa quindi una mossa strategica. Società come Golden Group, che da 30 anni è al fianco delle aziende italiane nell’accesso a fondi e contributi pubblici, rappresentano una garanzia di professionalità e competenza.

In questo contesto infatti tentare un approccio “fai da te” o affidarsi a consulenti improvvisati può facilmente tradursi in un insuccesso, con la conseguente perdita di occasioni preziose. Per massimizzare le probabilità di ottenere i fondi è indispensabile rivolgersi a realtà di consulenza specializzate, che conoscono a fondo le normative e le dinamiche di valutazione.

L’affiancamento di un’azienda leader del settore garantisce invece un supporto qualificato in ogni fase del processo, dalla valutazione dell’opportunità alla rendicontazione finale, trasformando un percorso complesso in un concreto vantaggio competitivo.