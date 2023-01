Maresca sugli interventi al Real Albergo dei Poveri

“Apprendiamo con sconcerto di un tavolo tecnico sull’ex Albergo dei Poveri, tenutosi al Ministero della Cultura cui avrebbero partecipato il Comune, Confindustria e l’Università Federico II”.

Queste le prime dichiarazioni del Magistrato Antimafia Catello Maresca, in merito

all’avvio dell’iter che entro un mese dovrebbe portare alla redazione di un protocollo per consentire una serie di interventi che permetterebbero il recupero funzionale della struttura di Piazza Carlo III, nota anche come Real Albergo dei Poveri.

Maresca poi aggiunge:

“Destano preoccupazione la modalità di svolgimento e la preventiva individuazione di soggetti pubblici e privati, coinvolti, e sorprende l’esclusione della commissione di controllo e monitoraggio sul PNRR del comune di Napoli. Ancora più sorprendente appare quanto riportato da alcuni organi di stampa che parlano di una non meglio precisata fondazione che dovrebbe gestire la destinazione del sito e l’utilizzo dei fondi.

Come presidente della commissione PNRR – insiste Maresca – attendo la trasmissione di atti ufficiali al riguardo, precisando che trattandosi di fondi pubblici devono essere assicurate procedure assolutamente trasparenti e giuridicamente ineccepibili.

Il controllo da parte della commissione sarà rigorosissimo e non escludo, ove necessario, di investire gli organi competenti sul rispetto delle procedure e dei percorsi di legalità”.