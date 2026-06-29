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Sartoria Dalcuore partner dello Swan Porto Rafael Challenge 2026

L’eccellenza della sartoria napoletana incontra il fascino della vela internazionale

by Comunicato Stampa
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Dal 30 giugno al 4 luglio la Sartoria Dalcuore sarà protagonista dello
Swan Porto Rafael Challenge, uno degli appuntamenti più prestigiosi del
calendario velico internazionale, ospitato nella splendida cornice di Porto
Rafael, in Sardegna. La storica maison napoletana, fondata nel 1964 e oggi
guidata da Cristina Dalcuore e Damiano Annunziato, parteciperà
all’evento in qualità di partner, portando nel mondo della vela i valori che
da oltre sessant’anni definiscono la grande tradizione sartoriale italiana:
eccellenza, artigianalità, cura del dettaglio e ricerca della perfezione.
La presenza di Dalcuore al Porto Rafael Challenge rappresenta l’incontro
naturale tra due universi che condividono la stessa filosofia: il mare e la
grande sartoria. Entrambi richiedono precisione, disciplina, sensibilità e
una profonda conoscenza della tradizione, unite a una costante apertura
all’innovazione. In occasione della regata, la Sartoria Dalcuore renderà
omaggio ad armatori e partecipanti con un’esclusiva creazione realizzata
appositamente per l’evento, simbolo di eleganza senza tempo e
dell’ospitalità italiana.
“Per noi essere presenti al Swan Porto Rafael Challenge significa
raccontare, ancora una volta, la bellezza del saper fare italiano e portare
il nome di Napoli in uno dei contesti più esclusivi e internazionali del
Mediterraneo. Il mare insegna ciò che la grande sartoria ha sempre
saputo: la vera eccellenza risiede nei dettagli”, dichiarano i Direttori
Genarali Cristina Dalcuore e Damiano Annunziato.
Con questa partnership, Sartoria Dalcuore diventa la prima storica
maison di sartoria napoletana a entrare ufficialmente nel circuito
ClubSwan, portando l&#39;eccellenza artigianale partenopea in uno dei contesti
più esclusivi della vela mondiale.
SARTORIA DALCUORE

Fondata a Napoli nel 1964, la Sartoria Dalcuore è una delle più autorevoli
espressioni della tradizione sartoriale napoletana. Ogni capo è realizzato
interamente a mano e rappresenta una sintesi di cultura, artigianato e stile
italiano, apprezzata da una clientela internazionale in Europa, Stati Uniti,
Medio Oriente e Asia.

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