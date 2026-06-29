Sartoria Dalcuore partner dello Swan Porto Rafael Challenge 2026

Dal 30 giugno al 4 luglio la Sartoria Dalcuore sarà protagonista dello

Swan Porto Rafael Challenge, uno degli appuntamenti più prestigiosi del

calendario velico internazionale, ospitato nella splendida cornice di Porto

Rafael, in Sardegna. La storica maison napoletana, fondata nel 1964 e oggi

guidata da Cristina Dalcuore e Damiano Annunziato, parteciperà

all’evento in qualità di partner, portando nel mondo della vela i valori che

da oltre sessant’anni definiscono la grande tradizione sartoriale italiana:

eccellenza, artigianalità, cura del dettaglio e ricerca della perfezione.

La presenza di Dalcuore al Porto Rafael Challenge rappresenta l’incontro

naturale tra due universi che condividono la stessa filosofia: il mare e la

grande sartoria. Entrambi richiedono precisione, disciplina, sensibilità e

una profonda conoscenza della tradizione, unite a una costante apertura

all’innovazione. In occasione della regata, la Sartoria Dalcuore renderà

omaggio ad armatori e partecipanti con un’esclusiva creazione realizzata

appositamente per l’evento, simbolo di eleganza senza tempo e

dell’ospitalità italiana.

“Per noi essere presenti al Swan Porto Rafael Challenge significa

raccontare, ancora una volta, la bellezza del saper fare italiano e portare

il nome di Napoli in uno dei contesti più esclusivi e internazionali del

Mediterraneo. Il mare insegna ciò che la grande sartoria ha sempre

saputo: la vera eccellenza risiede nei dettagli”, dichiarano i Direttori

Genarali Cristina Dalcuore e Damiano Annunziato.

Con questa partnership, Sartoria Dalcuore diventa la prima storica

maison di sartoria napoletana a entrare ufficialmente nel circuito

ClubSwan, portando l'eccellenza artigianale partenopea in uno dei contesti

più esclusivi della vela mondiale.

SARTORIA DALCUORE

Fondata a Napoli nel 1964, la Sartoria Dalcuore è una delle più autorevoli

espressioni della tradizione sartoriale napoletana. Ogni capo è realizzato

interamente a mano e rappresenta una sintesi di cultura, artigianato e stile

italiano, apprezzata da una clientela internazionale in Europa, Stati Uniti,

Medio Oriente e Asia.