Compleanno Rock a Caserta: Federico Poggipollini e i Mondovisione celebrano un anno di successi al Diesis

Il rock italiano e il talento del territorio si incontrano per una doppia, imperdibile celebrazione: martedì 24 febbraio 2026, il palco del Diesis ospita un evento speciale: il concerto di Federico Poggipollini, per tutti “Capitan Fede”, storico chitarrista di Luciano Ligabue che festeggia sul palco il primo anno dal debutto dei Mondovisione, la tribute band casertana che ha saputo conquistare il pubblico puntando sulla qualità delle esecuzioni e sulla fedeltà al sound del rocker di Correggio.

Quello del 24 febbraio non sarà quindi un semplice concerto, ma un vero e proprio “compleanno rock”: un traguardo importante per i Mondovisione, che in brevissimo tempo si sono imposti nella scena live campana ed ora coronano il loro primo anniversario suonando fianco a fianco con il musicista simbolo del sound di Ligabue.

Per questa occasione unica i Mondovisione propongono un set speciale, ripercorrendo i brani iconici come “Certe Notti”, “Urlando contro il cielo” e “Piccola stella senza cielo”, con la potenza sonora che solo la chitarra di “Capitan Fede” può aggiungere.

Una Notte tra Storia e Futuro del Rock

Federico Poggipollini, colonna portante del rock nazionale, dai Litfiba ai trent’anni di carriera con il “Liga”, è pronto a travolgere il Diesis con la sua inconfondibile energia. La sua presenza è il regalo più prestigioso per il primo compleanno dei Mondovisione, creando un ponte diretto tra chi ha scritto una pagina importante di storia del rock italiano e chi la vive ogni giorno sul palco.

“Non potevamo immaginare un modo migliore per festeggiare il nostro primo anno di vita,” dichiarano entusiasti i membri dei Mondovisione. “Spegnere la nostra prima candelina insieme a un maestro come Federico Poggipollini è un sogno che si realizza e un regalo che vogliamo fare a tutti i fan che ci hanno seguito in questo anno incredibile.”

Il valore aggiunto è sicuramente rappresentato dalla location, ovvero il Diesis, un locale che ha fatto della musica dal vivo di qualità la sua nota distintiva non solo a Caserta ma in tutta la Campania, richiamando un pubblico eterogeneo ma esigente e attento alle proposte musicali di livello.

Bio

Federico Poggipollini: Chitarrista, cantante e autore, è tra i musicisti più rappresentativi del panorama italiano. Celebre per il suo stile unico, ha influenzato il sound del rock nazionale attraverso collaborazioni leggendarie e una solida carriera solista (ultimo album: “Canzoniere”).

Mondovisione: Nati a Caserta nel febbraio 2025, in un solo anno di attività i Mondovisione si sono distinti per la fedeltà sonora e l’impatto scenico, diventando la tribute band di riferimento per gli amanti di Ligabue in provincia.