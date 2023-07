Vacanza in Costiera Amalfitana? Regalati un weekend in barca

Che si tratti di un compleanno, un anniversario o un’occasione speciale, la Costiera Amalfitana può essere una destinazione italiana sul mare da prendere in considerazione. Qui le acque sono tra le più pulite e suggestive della Penisola e puoi anche trovare incantevoli borghi sul mare e cittadine da visitare… ma come esplorare la zona? In estate, il traffico è davvero ingestibile e muoversi per le cittadine e i paesi della costa può essere frustrante… ma se cambiassi punto di vista? L’affitto di una barca in Costiera Amalfitana è un’idea che non dovresti sottovalutare!

Itinerario in barca in Costiera Amalfitana: cosa vedere in un weekend

Navigando lungo la costa, la tua prima tappa potrebbe essere Positano, uno dei gioielli più famosi della località; questo borgo, dal fascino unico nel suo genere, si posiziona sulla fiancata di una collina a picco sul mare tanto da avere uno dei paesaggi da cartolina più scenografico della costa… Fermati qui e scattati un selfie! Attraccando la barca al porticciolo, avrai modo di esplorare le stradine strette ma caratteristiche, fare shopping nelle boutique luxury più in voga ma anche fermarti per un aperitivo in uno dei locali in piazza.

Proseguendo il tuo weekend in barca, ti consigliamo di dirigerti verso Amalfi, il simbolo che ha dato il nome alla zona costiera. L’approdo spettacolare: con la sua imponente cattedrale che si affaccia sul porto ti conquisterà ancor prima di scendere. Dopo esserti goduto una passeggiata tra le stradine del centro storico, puoi decidere di visitare la Cattedrale di Sant’Andrea, un vero simbolo per la località ma soprattutto di raggiungere Ravello dove puoi visitare Villa Rufolo con giardini da sogno vista mare.

Vai in Costiera Amalfitana e non vedi Capri? Assolutamente impossibile! Questo piccolo paradiso è famoso per le grotte e i faraglioni, tanto da essere diventati spesso il paesaggio di sfondo di campagne fotografiche e pubblicitarie. Organizza una tappa per esplorare la Grotta Azzurra, una grotta marina illuminata da una luce blu incandescente dove potrai scattare alcune foto da sogno che ti faranno invidiare da tutta la tua follower.

Se sei un appassionato di storia e cultura, la tua prossima tappa dovrebbe essere Vietri sul Mare, famosa per la produzione di ceramica artigianale. Dopo esserti fermato con la barca in posizione strategica potrai visitare le botteghe degli artigiani locali, ammirare i loro incredibili manufatti e persino prendere parte a un workshop per imparare le tecniche tradizionali della ceramica. Qui potresti anche trovare i giusti souvenir da portare a casa con te, per ricordare di questa fantastica vacanza.

Hai ancora tempo? Visita Sorrento; la città conquista i viaggiatori con i profumi di limoni e gli scorci panoramici sul Golfo di Napoli. Fai una passeggiata lungo il Corso Italia, la via principale, e fermati a gustare una deliziosa granita al limone, una specialità locale. Ultima tappa, ma non per importanza: Nerano. Se il nome non ti suona nuovo è proprio perché ci sono alcuni piatti della cucina tradizionale che richiamano a questo fantastico paese sulla costa.

Pronto ad organizzare la tua vacanza in barca in Costiera Amalfitana?