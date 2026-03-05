Doc Italy: il 2026 è l’anno della Calabria

ROMA – L’organizzazione nazionale Doc Italy inaugura il 2026 consacrandolo ufficialmente alla Regione Calabria, segnando l’inizio di una stagione strategica dedicata alla valorizzazione dell’eccellenza territoriale nei più autorevoli Palazzi del Potere e nelle Ambasciate della Capitale.

Sotto la guida del Dott. Pino Saraceno e della Chef Monica Sannicola, di concerto con la Presidente Tiziana Sirna, la Calabria entra da protagonista in un circuito d’élite che unisce cultura, identità produttiva e relazioni internazionali.

Un progetto ambizioso volto a proiettare il “Saper Fare” calabrese in una dimensione di consapevolezza, prestigio e posizionamento nei mercati globali.

I Protagonisti del Cambiamento “Sannicola e Saraceno”

Il Dott. Pino Saraceno e la Chef Monica Sannicola, nominati responsabili territoriali per la Calabria, avranno il compito di selezionare e accompagnare le realtà regionali verso traguardi di alto profilo istituzionale inediti.

Grazie alla loro visione strategica condivisa con la governance nazionale, le aziende e i Maestri calabresi potranno interfacciarsi direttamente con il circuito diplomatico e con i vertici governativi presidiati da Doc Italy, trasformando l’identità territoriale in leva di rappresentanza internazionale.

Solo l’Olimpo del Gusto

La partecipazione agli eventi Doc Italy è riservata – esclusivamente – a eccellenze autentiche, selezionate attraverso criteri rigorosi di qualità, identità e coerenza valoriale.

Non è prevista alcuna apertura alla produzione massiva: il progetto è dedicato unicamente ai custodi del patrimonio culturale e agroalimentare calabrese. Una scelta che garantisce alle aziende partner una vetrina di altissimo profilo e una tutela concreta del marchio Made in Calabria nei contesti diplomatici e istituzionali.

Due appuntamenti istituzionali a Roma

12 Marzo 2026 – Palazzo Pamphilj

Ambasciata del Brasile – Piazza Navona

Focus: Tra Arte e Diplomazia: L’Italia omaggia il Brasile

Nel cuore barocco della Capitale, presso la sede dell’Ambasciata del Brasile a Roma, si terrà un incontro sensoriale d’élite che celebrerà il legame storico tra la Calabria e il Brasile, Paese che ospita oltre due milioni di discendenti calabresi.

Alla presenza di S.E. l’Ambasciatore Renato Mosca, l’evento rappresenterà una straordinaria piattaforma internazionale di dialogo culturale, identitario ed economico.

23 Marzo 2026 – Palazzo Valentini

Sede Istituzionale

Focus: Investiture Solenni Doc Italy

Cerimonia di gala dedicata all’investitura di Ambasciatori, Diplomatici e Maestri del Gusto. In questa cornice di altissimo profilo istituzionale, la Calabria sarà protagonista assoluta con il format “Calabria omaggia Roma”, condividendo la scena con le eccellenze delle altre regioni italiane in un percorso degustativo riservato alle massime cariche dello Stato e della diplomazia.

Doc Italy: un ponte strategico per la crescita

Dalla tutela del valore legale dei mestieri alla visione europea in sinergia con Bruxelles, Doc Italy consolida un modello che trasforma il sacrificio degli artigiani in riconoscimento internazionale.

Per le aziende calabresi selezionate dal coordinamento Saraceno–Sannicola, il 2026 rappresenta un vero e proprio ponte d’elezione: un’opportunità concreta per costruire relazioni istituzionali di valore, accrescere il proprio posizionamento e inscrivere il proprio nome in un circuito di rappresentanza destinato a durare nel tempo.