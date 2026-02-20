All’Antico vinaio arriva al festival di Sanremo

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo una notizia spadellante . All’ Antico vinaio presente alla kermesse canora più amata dagli italiani. Dal 23 febbraio al 1° marzo, in contemporanea con le serate che si terranno al Teatro Ariston, la catena di schiacciate fiorentine inaugurerà un temporary store in via Nino Bixio 59, a pochi passi dal cuore pulsante della manifestazione.

Lo spazio è stato pensato per richiamare l’atmosfera autentica del primo storico locale di via dei Neri a Firenze, con arredi e dettagli che evocano l’identità che ha reso All’Antico Vinaio un’icona del food italiano con oltre 50 aperture in tutto il mondo.

Due schiacciate speciali dedicate al Festival

Per celebrare la settimana più musicale dell’anno, saranno protagoniste due creazioni inedite: La Sanremo, pensata per omaggiare la città dei fiori e il suo Festival, farcita con pesto di basilico, cotto, stracchino e pomodorini rossi semidry; e La Carlo, un tributo al conduttore e direttore artistico dell’edizione 2026, Carlo Conti, con un richiamo ai sapori toscani tra porchetta, pecorino a fette, crema di tartufo e crema di patate arrosto.

Accanto alle novità, non mancheranno le iconiche La Favolosa, La Italiana, La Paradiso e La Tommy, simbolo dell’identità e del successo del brand. Immancabile una proposta vegetariana all’interno del menù con mozzarella di bufala, pesto di pistacchio, melanzane e crema di patate arrosto.

Ogni giorno, inoltre, verranno regalate 100 spille limited edition “Sanremo”, senza obbligo di acquisto: tramite i social verrà comunicato quotidianamente l’orario della distribuzione davanti al negozio, che sarà aperto da lunedì a sabato dalle ore 11 alle 23 e la domenica dalle 11 alle 15.

Box speciale e pagelle per gli artisti

L’esperienza firmata All’Antico Vinaio non si fermerà alla Riviera. A partire da Sanremo verrà lanciato un nuovo format: una box speciale con un minimo di 5 e un massimo di 8 schiacciate, consegnate già tagliate a metà per condividerle con amici e famiglia durante la visione del Festival, offrendo un’esperienza conviviale e di degustazione Made in Italy.

Inoltre, chi ordinerà in delivery in tutta Italia dopo le ore 18.30 riceverà un pieghevole per assegnare le proprie “pagelle” agli artisti in gara, trasformando la cena davanti alla televisione in un momento ancora più coinvolgente.

La presenza di Tommaso Mazzanti

Nel corso della settimana è attesa anche la visita del CEO e founder Tommaso Mazzanti, che farà tappa al temporary store per incontrare il pubblico e vivere da vicino l’energia del Festival.

«Essere presenti a Sanremo durante il Festival significa portare il nostro modo di fare ristorazione nel cuore di uno degli eventi più rappresentativi dell’Italia – dichiara Mazzanti –. Per noi è un orgoglio celebrare il cibo Made in Italy in un contesto che unisce musica, cultura e tradizione. La schiacciata è condivisione, è convivialità: proprio come le serate davanti al palco dell’Ariston».

Su All’Antico Vinaio

Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparata con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane.