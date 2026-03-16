“Violenti ” con Luca ’O Zulù Persico e Caterina Bianco al Teatro Karol di Castellammare di Stabia

Voce e violino in uno spettacolo che attraversa trent’anni di musica, vita e impegno civile. Giovedì 19 marzo alle ore 20:30 il Teatro Karol di Castellammare di Stabia ospita VIOLENTI, spettacolo musicale con Luca ’O Zulù Persico, storico frontman dei 99 Posse, e Caterina Bianco, prodotto da Musica Posse sas, per la stagione artistica Sempre per Amore a cura di Casa del Contemporaneo.

Un’esperienza che unisce teatro narrativo e concerto, in cui parole, musica e memoria si intrecciano per raccontare un percorso umano e artistico lungo oltre tre decenni. Un viaggio emozionale che ripercorre le fasi fondamentali della vita e della scrittura musicale di ‘O Zulù dal 1991 al 2025, diviso in tre momenti, tra introspezione, passione e impegno sociale.

Il primo movimento parte dall’entusiasmo degli inizi fino all’apice del successo dei 99 Posse, offrendo uno spaccato intenso e spesso violento del dietro le quinte di una stagione musicale e politica che ha segnato un’intera generazione. Il racconto arriva fino ai giorni del G8 di Genova del luglio 2001, punto di svolta personale e collettivo. Segue il tempo della distanza e della ricerca. Persico lascia temporaneamente il gruppo e intraprende viaggi in Palestina, Iraq e Kurdistan, esperienze che segnano profondamente la sua visione del mondo e la sua scrittura. In questi anni compone tre dischi, attraversa nuove strade artistiche e incontra l’amore della sua vita, prima di tornare nuovamente nel progetto dei Posse. Il terzo e ultimo decennio coincide con una fase di maturità personale e creativa, segnata dalla nascita del figlio Raul. Da allora Zulù è un fiume in piena: ogni nuova canzone diventa occasione di riconciliazione con se stesso, un gesto di libertà, di gioia e di consapevolezza.

Liberi dagli schemi tradizionali della forma canzone, i testi di ’O Zulù trovano nello spettacolo una nuova dimensione narrativa, accompagnati dagli scenari sonori costruiti dal violino e dai synth di Caterina Bianco. Il dialogo tra parola e musica crea un ambiente intimo e potente allo stesso tempo, capace di trasformare il racconto in esperienza condivisa.

Il pubblico diventa parte integrante di questo percorso: si riconosce nelle storie, nei conflitti, nelle speranze e nelle domande che attraversano trent’anni di vita artistica e civile. Ne nasce uno spettacolo intenso e partecipato, che invita a vivere un’emozione critica e consapevole, tra memoria, musica e impegno.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Il botteghino è aperto lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:30 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prenotazioni allo 08118247921 oppure online su www.teatrokarol.it

Nello Spazio Arte del foyer del teatro continua l’allestimento ‘O vico d’’e guagliune a cura dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe visitabile gratuitamente in orari apertura botteghino.

VIOLENTI

con Luca ‘O Zulù Persico e Caterina Bianco

produzione Musica Posse sas

data e orario spettacolo

giovedì 19 marzo ore 20.30

Posto unico

intero 12 € | ridotto 10 € (under 25, over 65, enti convenzionati)

Anche con Carta Docenti e Carta Cultura Giovani

Info e prenotazioni: 08118247921 (anche whatsapp)

[email protected]

Teatro Karol è in Via Allende 4, Castellammare di Stabia

Garage Italia (via E. de Nicola) in convenzione