A Maiori la presentazione di “Trionfi & Cavalli”

Il 27 luglio a Torre di Cesare l’incontro promosso dall’Associazione “Officina delle Idee” con il patrocinio del Comune di Maiori. Un confronto tra istituzioni, appassionati del settore ippico e consorzi di tutela agroalimentare.

MAIORI (SA), LUGLIO 2026 – lunedì 27 luglio, alle ore 18:00, la suggestiva cornice di Torre di Cesare a Maiori (SA) ospiterà la presentazione nazionale del libro “Trionfi & Cavalli” (Cacucci Editore), scritto da Salvatore Schiavone, già comandante P. L. , divulgatore, saggista e dirigente dello Stato. L’evento, sostenuto da Raffaella Imperati per la diffusione della cultura mediterranea, unirà il viaggio antropologico legato al mondo rurale con la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del Mezzogiorno. Coordineranno il dibattito il Ph.D. Giuseppe Parise (Gruppo Parise e HACCP Sistem Group) e Rosa Praticò (Presidente di “Officina delle Idee”).I lavori si apriranno con i saluti di Lucia Mammato (Vice sindaca e assessora al turismo di Maiori) e l’introduzione di Ferdinando Imperati (MIR Eccellenze Casearie).Dalla paura primogenita del cavallo al “taglio dei vermi “Al centro del dibattito vi sarà la tesi antropologica dell’opera: il cavallo, comparso milioni di anni prima dell’uomo, ha sviluppato la paura come salvifica risposta biologica da animale preda, conoscendo il trauma dello spavento molto prima di noi. Questo primato ancestrale si collega nel saggio alle tradizioni del Mezzogiorno e al rito psicomagico della verminara (il “taglio dei vermi”). La medicina popolare svela così come le comunità rurali abbiano codificato nei secoli dei veri e propri “atti di cura” per recidere i traumi e ritrovare la libertà emotiva. Al tavolo di confronto, dedicato ad appassionati e sostenitori del settore ippico e del trotto, interverranno: Roberto Toniatti (Presidente ANACT)Dr. Concetto Mazzarella (Direttore Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa)Dr. Raffaele Pappalardo (Esperto di settore)Seguirà lo spazio dedicato ai custodi delle grandi eccellenze campane con: Giosuè De Simone (Presidente Consorzio Provolone del Monaco DOP)Angelo Amato (Presidente Consorzio Limone Costa d’Amalfi IGP)Mariano Valentino Vinaccia (Rappresentante Limone di Sorrento IGP)Apicella Prisco (Vice Presidente Consorzio Vita Salerno Vites)Andrea Ferraioli (CEO Cantine Marisa Cuomo)Sal De Riso (Maestro Pasticciere e Presidente AMPI)Le conclusioni saranno affidate all’On. Marco Cerreto (XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati).Il rito della convivialità In coerenza con il volume, la presentazione si chiuderà con una degustazione guidata sul mare per celebrare i sapori d’eccellenza del territorio: il Provolone del Monaco DOP, i limoni della Costiera, i vini eroici di Furore e l’alta pasticceria firmata Sal De Riso.

Coordinamento Organizzativo e Comunicazione: Rosa Praticò – Rosario Lopa – Domenico Sabino

INFO E ACCREDITI STAMPA: Uff. Stampa “Officina delle Idee”: [email protected] | Cell: +39 338 4417727 Uff. Stampa Gruppo Parise