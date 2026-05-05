VENERDÌ 8 MAGGIO PAOLO JANNACCI E STEFANO MASSINI ARRIVANO SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR CON “L’UOMO NEL LAMPO”

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo 30), diretto da Nu’Tracks, arriva “L’uomo nel lampo”, lo show ideato e interpretato da Paolo Jannacci e Stefano Massini, accompagnati da Daniele Moretto alla tromba, filicorno e cori. Nel nuovo spettacolo (produzione Bubba Music), la coppia Jannacci-Massini mescola canzoni e racconti sul tema dei diritti sul lavoro a partire dal brano omonimo, edito da Ala Bianca Group, presentato a Sanremo 2024 e che dal titolo al tour. Una canzone di forte impatto sociale ed emotivo, un argomento (le morti sul lavoro) di cui si parla sempre solo in occasione dei gravi accadimenti ai quali non si pone mai rimedio.

Jannacci e Massini, hanno da tempo consolidato il loro rapporto artistico grazie allo spettacolo teatrale “Storie”, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano che li ha visti protagonisti nei maggiori teatri italiani dal 2020.